Der Biberacher Unverpacktladen hat wieder geöffnet

Der Biberacher Unverpacktladen in der Pfluggasse hat wieder geöffnet - für Mitglieder des Vereins Füllstation rund um die Uhr und für alle anderen Bürgerinnen und Bürger immer samstags. Seit rund vier Monaten ist die Füllstation offiziell ein Verein. Wie für viele andere Unverpacktläden deutschlandweit, musste ein neues Konzert her, sodass der Unverpacktladen überleben kann.

In Biberach ist die Rettungsaktion dank dem Engagement vieler Menschen geglückt. Aktuell hat der Verein um die 160 Mitglieder, die sich liebevoll um „ihren“ Laden kümmern. Vergangenen Samstag öffnete die Füllstation dann zum ersten Mal wieder ihre Tür. Am kommenden Wochenenden ist dann zusätzlich auch am Freitag für die Öffentlichkeit geöffnet.

Nach der Vereinsgründung Ende September 2023 legten der neu gewählte Vorstand und die Mitglieder direkt los. Die Ladeneinrichtung musste von der ehemaligen Inhaber übernommen werden und auch sonst gab es einiges zu tun, was den künftigen Betrieb betrifft. „Es ist eine sehr spannende Zeit, die wir haben“, sagt Saskia Bülow, Beisitzerin im Verein. „Wir befinden uns im Umbruch und wollen anstehenden Aufgaben meistern.“ Großes Ziel war dabei immer die Wiedereröffnung.

Biberacher freuen sich über Wiedereröffnung

Vor allem das Kassensystem stellte den Verein bis jetzt vor eine große Herausforderung und verzögerte den Start des Ladens ein wenig. Die speziell programmierte Kasse konnte aber am Samstag erfolgreich das erste Mal in Betrieb genommen werden. Die Kasse ist so eingestellt, dass Vereinsmitglieder direkt den Mitgliederrabatt erhalten. Kleine Startschwierigkeiten gibt es mit der Kasse allerdings noch, die sollen aber bald behoben sein.

Und, dass die Biberacherinnen und Biberacher ihre Füllstation vermisst haben, wird auch am vergangenen Samstag deutlich. „Es war richtig schön, unsere Kundinnen und Kunden freuten sich sehr, dass wir endlich wieder offen haben und standen durch den ganzen Laden Schlange“, sagt Saskia Bülow. „Überall hat es gewuselt und es war eine richtig tolle Stimmung, auch unter den Helferinnen und Helfern.“

Immer samstags für alle geöffnet

Und so funktioniert das Konzept des Vereins: Mitglieder können in der Füllstation rund um die Uhr einkaufen und gelangen mit einer Chipkarte in den Laden. Sie können selbständig einkaufen und sich selbst abkassieren. Alle Mitglieder haben auch Zugang zur Küche. Die Preise sind deutlich günstiger als für Nichtmitglieder. Die können künftig nämlich nur samstags von 9 bis 13 Uhr einkaufen. Ausnahme ist der kommende Freitag, 26. Januar, da ist der Laden ebenfalls von 14 bis 18 Uhr für alle geöffnet. Der Grund ist die Tofuwoche, die aktuell in der Füllstation ist.

Weitere Pläne hat der Verein zusätzlich zur Wiedereröffnung: Neben der Errichtung und des Betrieb einer Einkaufsgemeinschaft für regionale, möglichst unverpackte, biologische, nachhaltig produzierte Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs soll auch das Gemeinwohl zusätzlich gefördert werden und für den gemeinsamen Austausch ist auch ein kleines Café im Laden geplant.