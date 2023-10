„Der Berg ruft“ läuft am 27. Oktober

Die VHS Biberach, das Kulturamt der Stadt Biberach und das Film- und Kinomuseum Baden-Württemberg setzen ihre gemeinsame Filmreihe anlässlich der Heimattage am Freitag, 27. Oktober, mit dem Filmklassiker „Der Berg ruft“ aus dem Jahre 1937 mit Luis Trenker und Heidemarie Hatheyer in den Hauptrollen fort. Beginn der Vorführung ist um 19 Uhr in der vhs Biberach, Raum 17.

Das Publikum erlebt den legendären Tiroler Filmregisseur, Schauspieler und Bergsteiger Luis Trenker in einer seiner berühmtesten Rollen als italienischen Bergführer Tonio Carrel. Im Mittelpunkt des Films steht der authentische Konkurrenzkampf zweier Seilschaften um die Erstbesteigung des Matterhorns im Jahre 1865. Durch eine Intrige gelingt es einer Gruppe unter der Führung des Engländers Whymper als Erste den Gipfel zu erreichen. Der geschlagene Italiener Carrel kehrt daraufhin wenige Meter vor dem Ziel enttäuscht um. Beim Abstieg ins Tal geschieht dann das Unglück. Drei der siegreichen Bergsteiger stürzen in den Tod und Whymper wird verdächtigt, das verbindende Seil durchschnitten zu haben, um sein eigenes Leben zu retten.

Adrian Kutter führt in den Film ein und leitet auch das anschließende Publikumsgespräch. Es wird empfohlen, Karten im Vorverkauf unter www.vhs-biberach.de zu bestellen. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse.