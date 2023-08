Im Sommergespräch äußern sich Vertreter der Fraktionen im Kreistag des Landkreises Biberach zu Themen, die das Gremium derzeit besonders beschäftigen. Im siebten und letzten Teil der Reihe kommen Anja Reinalter, Kreisrätin und Bundestagsabgeordnete für die Grünen, sowie Elmar Braun, Fraktionssprecher und lange Jahre Bürgermeister in Maselheim, zu Wort.

Der Landkreis muss derzeit Rekordzahlen bei den zugewiesenen Geflüchteten bewältigen. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Reinalter: Ich finde, der Landkreis macht da sehr gute und vorbildliche Arbeit, Hand in Hand mit den Gemeinden und allen anderen Beteiligten. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Ehrenamtlichen für ihren Beitrag bedanken, dass Integration funktioniert. Wichtig ist hier, alle Geflüchteten schnellstmöglich in Arbeit zu bringen. Alle haben inzwischen verstanden, wie groß der Arbeits– und Fachkräftebedarf ist. Ohne Zuwanderung schaffen wir es nicht. Und wenn die Leute sehen, dass sich die Geflüchteten in die Gesellschaft einbringen, dann sinken auch die Sorgen der Menschen.

Ich kenne zum Beispiel viele Geflüchtete, die ihrer Arbeit nachgehen und noch nie großartig etwas von unserem Staat bekommen haben. Elmar Braun

Braun: Diese Sorgen muss man dennoch ernst nehmen und ihnen positive Beispiele entgegensetzen. Ich kenne zum Beispiel viele Geflüchtete, die ihrer Arbeit nachgehen und noch nie großartig etwas von unserem Staat bekommen haben. Oder wenn man Dietenbronn nimmt. Was gab es dort am Anfang für Diskussionen, Befürchtungen und Stimmungsmache. Jetzt hat man das akzeptiert, weil es funktioniert hat. Es war richtig, dort mit den Bürgern zu sprechen. Das hat das Landratsamt zusammen mit der Gemeinde Schwendi gut gelöst.

Corona–Pandemie und Ukraine–Krieg haben in den vergangenen Jahren viele Themen in den Hintergrund gedrängt. Dazu gehört auch der Kampf gegen den Klimawandel. Wie sehen Sie den Landkreis hier aufgestellt?

Braun: Der Landkreis hat in den vergangenen Jahren, auch auf unser Drängen hin, viele Dinge auf den Weg gebracht. Die müssen wir mit Leben füllen und umsetzen, bevor wir weitere Projekte anpacken. Außerdem muss es bei Genehmigungen, für die der Landkreis als Landesbehörde zuständig ist, schneller gehen, zum Beispiel bei Anlagen zur Energiegewinnung. Beim Artenschutz sind wir lange noch nicht weit genug. Wir drängen da unter anderem schon lange darauf, dass die Straßenränder anders bearbeitet werden. Da könnte man noch mehr machen.

Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir mehr Flächen für erneuerbare Energien hätten. Anja Reinalter

Reinalter: Insgesamt sind wir auf einem guten Weg und haben mit unserem neuen Landrat auch jemanden, der versteht, was Klimaschutz bedeutet und sagt: Ich mache meinen Landkreis klimaneutral bis 2030. Dabei unterstützen wir ihn nach Kräften. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir mehr Flächen für erneuerbare Energien hätten. Es wäre eine tolle Idee zu sagen, dass wir als Landkreis autonom bei der Stromproduktion sein wollen. Da müsste man sich auch den Flughafen Laupheim angucken, der Windkraft fast vollständig ausschließt. Hier sollte man auf den Prüfstand stellen, ob alte Kartierungen unter dem Bedarfsgesichtspunkt noch aktuell sind.

Für das Haushaltsjahr 2022 hat der Landkreis zuletzt ein sehr gutes Ergebnis verkündet. Die weitere Prognose fiel dagegen weniger euphorisch aus. Die Erhöhung der Kreisumlage, aktuell die niedrigste in Baden–Württemberg, könnte ein Thema werden.

Braun: Es könnte sein, dass die nächsten Jahre wirtschaftlich schwieriger werden. Da wäre es sehr einfach zu sagen: Wir erhöhen die Kreisumlage. Aber wenn es eng wird für den Kreis, wird es für die Gemeinen auch eng. Da sollte man eher prüfen, ob alle Ausgaben wirklich notwendig sind. Aber erst wenn wir die Haushaltszahlen vorliegen haben, kann man auch über die Kreisumlage diskutieren.

Wie sehen Sie den Landkreis Biberach beim Thema Mobilität aufgestellt?

Braun: Die große Herausforderung ist es, die verschiedenen Bedarfe aufeinander abzustimmen. Der Landkreis besteht aus den Städten Biberach und Laupheim mit Ihrem jeweiligen Umland. Er besteht aber auch aus vielen Dörfern, Weilern bis hin zu Einzelgehöften. Da ist es die große Aufgabe der Zukunft, Mobilität mit seinen verschiedenen Verkehrsträgern so abzustimmen, dass jeder Bedarf erfüllt wird. Da haben wir aber großes Vertrauen ins Verkehrsamt, das nicht nur aufs Auto fixiert ist, sondern auch ÖPNV und Vernetzung im Blick hat.

Man sollte den Autoverkehr nicht verteufeln, aber in den vergangenen Jahren wurde der Ausbau von ÖPNV und insbesondere der Schiene vernachlässigt. Anja Reinalter

Reinalter: Ich glaube auch, dass es nicht ganz ohne Individualverkehr gehen wird, wie auch immer der in Zukunft aussehen wird. Man sollte den Autoverkehr nicht verteufeln, aber in den vergangenen Jahren wurde der Ausbau von ÖPNV und insbesondere der Schiene vernachlässigt. Auch das Radwegenetz spielt eine große Rolle.

Im Landratsamt gibt es Überlegungen, in Form eines Eigenbetriebs Immobilien Wohnraum für Mitarbeiter, Auszubildende oder Geflüchtete zu schaffen. Was halten Sie von dieser Idee?

Reinalter: Das kann man nur mit einem großen Hurra begrüßen. Man sieht an allen Ecken, dass es Wohnungsknappheit gibt.

Braun: Man darf sich nur nicht vormachen, dass der Kreis Wohnungen günstiger bauen und vermieten könnte als andere.

Reinalter: Der Landkreis, wie auch genossenschaftlich organisierte Wohnungsbaugesellschaften, können mit geringeren Renditen rechnen. Zudem könnte man mit kleineren Wohneinheiten genau den Bedarf von jungen Menschen abdecken, die in Biberach nicht so leicht eine Bleibe finden. Das ist auch ein Standortvorteil für Arbeitgeber. Außerdem fände ich es gut, wenn der Landkreis Biberach hier mit gutem Beispiel voranginge.

Welche weiteren Themen sollte der Landkreis im Blick behalten?

Braun: Ich habe das Gefühl, dass unsere Bürgerinnen und Bürger verunsichert und überfordert sind durch das, was gesellschaftspolitisch auf sie einprasselt. Deshalb sollten wir politisch wieder mehr Ruhe reinbringen. Wir sehen in Umfragen, dass die Leute radikale Gruppierungen wählen würden. Aber wir dürfen diese Gruppierungen nicht verteufeln, sondern müssen sie entlarven, weil sie ja gar keine Lösungen haben. Ich möchte erreichen, dass die Leute auch zum Kreistag und zum Landkreis Vertrauen haben. Wir nehmen die Sorgen und Probleme der Menschen ernst und suchen nach bestem Wissen nach Lösungen.

Die AfD ist eine in Teilen faschistische Partei, die davon lebt, Fakten zu verfälschen. Anja Reinalter

Reinalter: Mir ist in der Beziehung die Stärkung der Demokratie ganz wichtig. Und die AfD ist eine in Teilen faschistische Partei, die davon lebt, Fakten zu verfälschen. Deshalb macht mir die Geschichtsvergessenheit vieler Leute große Sorge. Umso wichtiger ist, dass wir gerade junge Menschen informieren, damit alle wissen, wohin das schon mal geführt hat. Ich finde, wir sind alle aufgefordert, mit Zivilcourage gegen Faschismus und Demokratiefeindlichkeit einzustehen.

Wenn wir es nicht mehr schaffen, Fachkräfte für unsere starken Unternehmen und den Mittelstand zu akquirieren, dann wird es auch hier eng. Anja Reinalter

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir etwas gegen den Fachkräftemangel tun. Wenn wir es nicht mehr schaffen, Fachkräfte für unsere starken Unternehmen und den Mittelstand zu akquirieren, dann wird es auch hier eng. Deshalb müssen wir als Landkreis Biberach in Bildung investieren, auch damit die Unternehmen ihre Mitarbeiter weiterbilden können. Außerdem müssen wir mehr Frauen in Arbeit bringen. Dazu muss das Leben so organisiert sein, dass die Kinder gut betreut sind, damit Frauen und Männer so viel berufstätig sein können, wie sie möchten.

Wichtig ist mir auch der Abbau der überbordenden Bürokratie. Und was gar nicht passieren sollte, ist, dass man sich hinter der überbordenden Bürokratie versteckt. Da wünsche ich mir mehr Flexibilität.