Demenz durch einen Parcours besser verstehen

Was fühlen und erleben Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind? Am Samstag, 28. Oktober, besteht von 10.30 bis 15.30 Uhr die Chance, dieser Frage nachzugehen. Im Stadtteilhaus Gaisental in Biberach, Banatstraße 34, wird an diesem Tag ein Demenzparcours aufgebaut, der kostenlos ausprobiert werden kann.

Im Verlauf einer Demenzerkrankung nehmen Betroffene ihre Umgebung und sich selbst anders wahr. Alltägliches kann nicht mehr oder nur unter großer Mühe umgesetzt werden. Einen Einblick in diese andere Welt bietet der Demenzparcours. Interessierte, aber auch Angehörige, können sich am Beispiel von sechs Alltagssituationen in das Erleben von Demenzkranken einfühlen. Das Schulungsprogramm wurde von „Hands-on Dementia“ konzipiert.

Der Parcours kann von 10.30 bis 12.30 Uhr oder von 13.30 bis 15.30 Uhr besucht werden. Zu Beginn der beiden Parcoursblöcke hält der Demenzexperte Michael Wissussek einen kurzen Vortrag zum Thema „Demenz im Alltag“. Wissussek hat begleitend zur Veranstaltung die Broschüre „Gedankenflügler“ verfasst, die anhand von zwölf Erläuterungstexten über Demenz aufklärt. Das Heft liegt bei der Veranstaltung aus. Gruppen ab fünf Personen wird empfohlen, sich vorab beim Stadtteilhaus zum Demenzparcours anzumelden.