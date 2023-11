Dem Tod hautnah begegnen

„Menschen auf der Flucht“ - diesen Titel trägt die Magnum Foto-Ausstellung, die Amnesty International Biberach vom 10. bis 31. Januar im Foyer des Rathauses Biberach präsentiert. Am Mittwoch, 10. Januar, um 19.30 Uhr wird die Ausstellung dort eröffnet. Sie steht unter der Schirmherrschaft des Biberacher OB Norbert Zeidler, der von Kulturdezernent Jörg Riedlbauer vertreten wird. Anlass der Ausstellung ist das 30-jährige Jubiläum der Biberacher Amnesty-Gruppe.

Zur Ausstellungseröffnung kommt der Schriftsteller und Menschenrechtsaktivisten Urs Fiechtner. Er wird über die Entwicklung der Menschenrechtspolitik in den letzten 30 Jahren berichten. Die Fotoausstellung „Menschen auf der Flucht“ zeigt auf 30 Bildern eindrücklich, dass „Flüchtlingskrise“ nicht nur ein Wort aus den Medien ist, sondern, dass hinter diesem Wort seit weit über 70 Jahren persönliche Schicksale stehen, wie es in der Ankündigung der Veranstaltung heißt.

Die ausgestellten Bilder nehmen den Betrachter auf beeindruckende Weise mit in individuelle, alltägliche Situationen von Menschen auf der Flucht. Sie vermitteln dem Betrachter einen Eindruck, was es bedeutet auf der Flucht zu sein. Was es heißt, gesellschaftliche Veränderung, Bedrohung und dem Tod hautnah zu begegnen. Wie es aussieht, wenn man sein eigenes Zuhause, sein Land verlassen muss, um einen sicheren Ort zu finden.

Die Ausstellung blickt über 70 Jahre zurück. Bis zum Zweiten Weltkrieg. In dieser ganzen Zeit gab es immer mutige Fotografen, welche die Ereignisse dokumentiert haben.

„Flüchtlingskrise“ ist ein Wort, das aus den Nachrichten kaum noch wegzudenken ist. Ist es nicht eher eine Krise der Verantwortung und Solidarität?

Die Veranstaltung wird von dem Jazztrio Jolanta Jarosinska (Gesang), Andi Gawatz (Piano) und Alex Vogel (Bass) musikalisch umrahmt.