Mit dem Ehrenamt ist es inzwischen ähnlich wie mit den Fachkräften: In vielen Bereichen fehlen Menschen, die in ihrer Freizeit anpacken, helfen, gestalten oder Verantwortung übernehmen. In der katholischen Kirche verschärft sich die sogenannte Krise des Ehrenamts noch dadurch, dass sie unter anderem infolge der Missbrauchsskandale einen massiven Imageverlust erlitten hat.

Um wieder mehr Menschen für ein ehrenamtliches Engagement zu motivieren, gibt es im katholischen Dekanat Biberach seit Kurzem die Profilstelle Ehrenamtskoordination und Ehrenamtsentwicklung. Chris Schlecht, der diese Stelle innehat, und Dekan Stefan Ruf erläutern, was sich dahinter verbirgt.

Viele wollen heute eher projektbezogen mitarbeiten und sich nicht über viele Jahre zu etwas verpflichten. Chris Schlecht

Viele, vor allem junge Leute aus dem katholischen Dekanat Biberach kennen Schlecht noch aus seiner Zeit im Biberacher Jugendreferat des Bunds der deutschen katholischen Jugend (BDKJ).

Damals wie auch in seinem neuen Job hat er sein Büro im Alfons-Auer-Haus in der Kolpingstraße. Mit dem Unterschied, dass er sich nun nicht mehr nur mit Jugendlichen im kirchlichen Ehrenamt befasst, sondern mit Menschen jeden Alters, die in der Kirche aktiv sein wollen.

90 Prozent Ehrenamt in der katholischen Kirche

„Ich bin froh um die Chance, dass ich diese neue Stelle zum jetzigen Zeitpunkt besetzen darf“, sagt er. Mehr als 90 Prozent der Arbeit im kirchlichen Kontext werde durch das Ehrenamt getragen. „Dieses Ehrenamt verändert sich gerade kolossal“, sagt Schlecht. Wer sich heute ehrenamtlich engagieren wolle ‐ egal ob im kirchlichen oder weltlichen Bereich ‐ habe andere Ansprüche und Wünsche als Ehrenamtliche in früheren Jahrzehnten.

„Viele wollen heute eher projektbezogen mitarbeiten und sich nicht über viele Jahre zu etwas verpflichten“, sagt Schlecht. Und Dekan Ruf ergänzt: „Die Menschen wollen im Ehrenamt etwas Sinnstiftendes tun, sie wollen begleitet und geschätzt sein.“

Es ist klar, dass das immer wieder auch zu Spannungen führt. Stefan Ruf

Das sogenannte Rottenburger Modell gestehe Ehrenamtlichen in der hiesigen Diözese bereits viel Mitgestaltung und Mitsprache zu. So leitet der gewählte Kirchengemeinderats-Vorsitzende die Gemeinde zusammen mit dem Pfarrer.

Von diesem werde im Gegenzug ein hohes Maß an Kooperation verlangt, damit das Rottenburger Modell gelinge, sagt Ruf. „Es ist klar, dass das immer wieder auch zu Spannungen führt.“

Menschen ermutigen

Auch wenn die katholischen Kirchengemeinden im Dekanat mit Blick auf die Kirchengemeinderatswahlen 2025 vor der Herausforderung stünden, neue Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, gehe es ihm in seiner neuen Aufgabe nicht darum, „einfach Leute zu rekrutieren“, sagt Chris Schlecht. „Ich möchte vielmehr Menschen ermutigen, die Lust haben, ihre Charismen im kirchlichen Bereich einzubringen und auch mal etwas ausprobieren wollen.“

Wir brauchen den Mut, den Glauben wieder in den Mittelpunkt zu stellen Stefan Ruf

Dabei gehe es auch darum, alte Zöpfe abzuschneiden und nach Stärken und Motivationen zu suchen. „Der eine möchte lieber im Kirchengemeinderat mitarbeiten, die andere habe vielleicht Lust, sich in der Erstkommunionvorbereitung zu engagieren, wieder andere würden gerne beim Gemeindefest kochen oder Kindern oder Senioren etwas vorlesen“, schildert Schlecht die mögliche Bandbreite des Engagements.

Mit einher geht bei alledem auch die Überlegung, wie das Bild einer neuen, offenen Kirche aussehen kann. „Wir brauchen den Mut, den Glauben wieder in den Mittelpunkt zu stellen“, sagt Ruf, „viele Menschen haben eine religiöse Sehnsucht.“

Das Ziel ist, Ehrenamt zu planen, so dass es kein Zufallsprodukt ist. Chris Schlecht

Veranstaltungsreihe ab 9. November

Im Idealfall sollte es in den Kirchengemeinden Menschen geben, die vor Ort eine Art Ehrenamtsmanagement betreiben. „Das Ziel ist, Ehrenamt zu planen, so dass es kein Zufallsprodukt ist“, sagt Schlecht. Dies sorge im besten Fall auch für weniger Frustration. Die Diözese will deshalb 40 50-Prozent-Stellen schaffen, die sich in den Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheiten ums Ehrenamt kümmern.

Darauf können sich die Gemeinden und Seelsorgeeinheiten bewerben. „Es wäre natürlich toll, wenn wir einige dieser Stellen zu uns ins Dekanat holen könnten“, sagt Chris Schlecht. „Diese Leute würde ich gerne begleiten.“

Wie sich Ehrenamt vor Ort in den Kirchengemeinden stärken lässt, wollen Chris Schlecht und Ursula Döbele vom Kompetenzzentrum Ehrenamt der Caritas in einer vierteiligen Veranstaltungsreihe vermitteln. Unter dem Titel „Menü des ehrenamtlichen Engagements finden diese Abende am 9. November (Ochsenhausen), 17. Januar (Schemmerhofen), 27. Februar (Mietingen) und am 14. März (Riedlingen) statt. Behandelt werden jeweils unterschiedliche Themen.

Es können alle vier oder auch nur einzelne Veranstaltungen besucht werden. Zielgruppe sind Kirchengemeinderäte aus dem Dekanat Biberach. Weitere Infos dazu gibt es unter dekanat-biberach.de, bei Chris Schlecht, Telefon 07351/8095406 oder [email protected], die Anmeldung ist unter [email protected] möglich.