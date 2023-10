Biberach

DB-Mitarbeiterin in Regionalzug beleidigt

Biberach / Lesedauer: 1 min

Zu einer Beleidigung durch eine 41 Jahre alte Reisende ist es am gestrigen Donnerstagmorgen in einem Regionalzug in Richtung Biberach (Riß) gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 27.10.2023, 13:44 Von: sz