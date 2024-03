Mit dem Ausbau des ÖPNV will das Land Baden-Württemberg einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten. Wie sich die dazu ausgerufene Mobilitätsgarantie auf den Landkreis Biberach auswirken könnte, hat nun Verkehrsamtsleiter Peter Hirsch im Kreistag vorgestellt.

Mit der Mobilitätsgarantie will das Land Fahrgastzahlen verdoppeln und dafür in ländlichen Räumen wie dem Landkreis Biberach einen verlässlichen 30-Minuten-Takt anbieten. In einer ersten Stufe sollte dies für die Hauptverkehrszeiten erreicht werden.

Wir stehen zu den Zielen des Landes, aber das wird richtig Geld kosten. Peter Hirsch

Das Land hatte dazu gemeinsam mit 21 Landkreisen und Städten Modellrechnungen erstellt, um die finanziellen Auswirkungen beziffern zu können. Die Ergebnisse für den Kreis Biberach präsentierte Hirsch und stellte eingangs fest: „Wir stehen zu den Zielen des Landes, aber das wird richtig Geld kosten.“

Mehrkosten zwischen elf und 15 Millionen Euro

Die Untersuchung ergab, dass im Landkreis Biberach die Fahrplankilometer von sieben auf elf Millionen zunehmen müssten. Da jedoch nur die Hauptverbindungen im sogenannten Basisnetz betrachtet wurden, müssten tatsächlich noch mehr Kilometer hinzubestellt werden, bemerkte Hirsch.

Bei den veranschlagten Kosten seien wiederum die Steigerungen der vergangenen Jahre nicht berücksichtigt und mit einem Kostensatz von 2,73 Euro pro Fahrbahnkilometer gerechnet worden. Aktuell würden Bieter in Ausschreibeverfahren 3,80 Euro aufrufen. Dann würden die Mehrkosten im Landkreis von 10,9 auf 15,2 Millionen Euro steigen.

Das Land ist mittlerweile von seinem Ziel abgerückt, die Mobilitätsgarantie bis 2026 zumindest in der Hauptverkehrszeit umzusetzen. Die Verschiebung um vier Jahre begründet das Land in erster Linie mit der Personalknappheit bei Schienenverkehrs- und Buspersonal. „Das ist aber nicht der einzige Grund. Es ist auch kein Geld zur Verfügung gestellt worden“, sagte Hirsch.

Der Amtsleiter bemerkte zudem, dass der Landkreis dennoch nicht tatenlos geblieben sei. So wurden die Fahrplankilometer im ÖPNV seit 2022 von 7,2 auf rund 8,3 Millionen erhöht. Im Landesvergleich liege der Landkreis bei der Angebotsdichte im Mittelfeld, bei den ländlichen Landkreisen im vorderen Drittel, berichtete Hirsch.

Hier trifft Ideologie auf Realität. Roland Wersch

Zusätzlich zur Mobilitätsgarantie will das Land den Kommunen die Möglichkeit bieten, einen sogenannten Mobilitätspass als weiteres Finanzierungsinstrument für Angebote zu nutzen, die über die Mobilitätsgarantie hinausgehen. Dabei handelt es sich um eine Nahverkehrsabgabe, für die man im Gegenzug ein Mobilitätsguthaben erhalten würde.

Die könnte beispielsweise von jedem erwachsenen Landkreisbürger oder jedem Kfz-Halter erhoben werden. In der Modellrechnung ging man von einem monatlichen Betrag zwischen zehn und 35 Euro aus. Zudem nahm man an, dass 14 bis 29 Prozent des Gesamtguthabens eingelöst werden. So könnten für den Landkreis zwischen 7,7 und 40 Millionen Euro für seinen Aufwand und den Ausbau des ÖPNV übrigbleiben.

Beim Mobilitätspass droht ein Bürokratiemonster

Der Landkreis ist überzeugt, dass die Bürger das nicht mittragen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten würden. Und gerade in der heutigen Zeit sei es nicht vermittelbar, den Bürgern eine Zusatzbelastung aufzuerlegen. Daher sei die Einführung für den Landkreis „nicht vorstellbar“, sagte Hirsch. Zudem würde „ein wahnsinniges bürokratisches Verfahren“ dahinterstecken.

Wir brauchen keine Luftblasen, sondern müssen konkrete Lösungen vor Ort finden. Franz Lemli

Landrat Mario Glaser verglich den Aufwand mit dem bei der Verwaltung der Müllgebühren. Dafür wäre dann ein eigenes Amt wie der Abfallwirtschaftsbetrieb nötig. Und diese Kosten seien noch gar nicht berücksichtigt. Erst müsse die Mobilitätsgarantie finanziert und umgesetzt werden, sagte Glaser und erneuerte seine ablehnende Haltung zum Mobilitätspass.

Auch Roland Wersch (CDU) sieht keine Grundlage für den Mobilitätspass. „Hier trifft Ideologie auf Realität“, sagte der Fraktionsvorsitzende und ergänzte: „Wir wollen den Mobilitätspass dauerhaft nicht.“ Das gerechteste Verfahren und der einfachste Weg wären Konnexität und eine Finanzierung über Steuern.

Die Kosten und der Personalaufwand für dieses „bürokratische Monster“ seien nicht abschätzbar. Ohnehin sollte zunächst das Land seine Hausaufgaben machen. Werner Binder (Freie Wähler-Vereinigung) pflichtete Wersch bei: „Ich habe schon in der Haushaltsrede gesagt, dass die Rahmenbedingungen einfach nicht passen.“

Dass der Mobilitätspass derzeit nicht umsetzbar sei, sieht auch Josef Weber (Grüne) ein: „Uns bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig.“ Gleichzeitig verwahrte er sich dagegen, dass lediglich „Ideologie“ hinter den Plänen stecke. „Da ist viel Energie und Hirnschmalz reingeflossen. Wir sollten es nicht begraben und überlegen, wie wir das Angebot im Kreis Biberach noch ausweiten können.“

„Wir brauchen keine Luftblasen, sondern müssen konkrete Lösungen vor Ort finden“, sagte Franz Lemli (SPD). Monika Koros-Steigmiller (Frauen) bedauert, dass das Land seine Pläne nicht mit Geld hinterlegt hat. Sie regte an, zumindest die stadtnahen Gebiete um Biberach, Laupheim und Riedlingen besser anzubinden.

Auch Webers Fraktionskollegen Andreas Walz und Elmar Braun wollten Werschs Formulierung nicht unkommentiert lassen. „Das ist die größte Krise der Menschheit und keine Ideologie“, sagte Walz. Braun erinnerte daran, dass auch die CDU Mitglied der Landesregierung sei. Gleichwohl schreckt auch Braun das drohende „Bürokratiemonster“ ab. „Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir schon viel gemacht haben“, sagte er mit Blick auf die Fahrplankilometer.

Und Landrat Glaser versicherte, den Ausbau des ÖPNV dennoch weiterzuverfolgen und verwies auf die Planung neuer Haltestellen auf der Südbahn. Der Landkreis hält es jedoch für sinnvoller, das Angebot nicht großflächig zu erhöhen, sondern es auf Grundlage des eigenen Mobilitätskonzepts gezielt dort auszubauen, wo mit einer Nachfrageentwicklung gerechnet werden kann.