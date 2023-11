Insgesamt 71 Bauplätze in den Biberacher Teilorten Stafflangen und Ringschnait kommen im nächsten Jahr auf den Markt. Die Kriterien, nach denen die Plätze an die Bewerber verkauft werden, hat der Hauptausschuss diese Woche festgelegt. Wer bauen will, braucht in jedem Fall eines: einen dicken Geldbeutel.

Da fragt man sich, wer da überhaupt noch bauen soll. Norbert Zeidler

Als die Summe, die Bauwillige der Stadt als Finanzierungsbestätigung vorlegen müssen, auf der Leinwand im Sitzungssaal des Rathauses erscheint, muss auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler erst mal kurz schlucken: „Da fragt man sich, wer da überhaupt noch bauen soll.“ Satte 600.000 Euro müssen potenzielle Bauplatzkäufer der Stadt als „Eingangsticket“ nachweisen, um überhaupt zur Vergabelotterie zugelassen zu werden.

Das sind 100.000 Euro mehr als bei den vergangenen Baugebieten. Dies sei eine realistische Größe, die aufgrund aktueller Preissteigerungen mit Bauträgern und früheren Bauträgern ermittelt worden sei, sagt Carolin Ehringer, Leiterin des Liegenschaftsamts im Hauptausschuss.

Hauptsächlich Plätze für freistehende Einfamilienhäuser

Auf den Markt kommen voraussichtlich im Januar zunächst 34 Grundstücke für freistehende Einfamilienhäuser und Kettenhäuser im Baugebiet Wiesenbreite III in Stafflangen. Direkt im Anschluss, wahrscheinlich im zweiten Quartal 2024, sollen 33 Bauplätze für freistehende Einfamilienhäuser und Kettenhäuser im Baugebiet Krautgärten II in Ringschnait vermarktet werden.

Wir haben ein paar Änderungen vorgenommen, die die aktuelle Rechtssprechung und die Bedürfnisse der Teilorte berücksichtigen Carolin Ehringer

Dort werden auch noch vier Plätze für kleine Mehrfamilienhäuser angeboten. Zwar sei die Bauplatznachfrage in Biberach aufgrund von Preis- und Zinssteigerungen nicht mehr so hoch wie noch vor wenigen Jahren. Dennoch würden in Biberach weiterhin Bauplätze gesucht, weshalb es für die beiden Baugebiete in den Teilorten entsprechende Vergabekriterien brauche, so die Stadtverwaltung.

Diese orientieren sich an den Kriterien für die zuletzt vermarkteten Baugebiete Breite (Rindenmoos) und Taubenplätzle (Biberach). „Wir haben ein paar Änderungen vorgenommen, die die aktuelle Rechtssprechung und die Bedürfnisse der Teilorte berücksichtigen“, erklärt Ehringer.

Heimattreue und Ehrenamt werden belohnt

Vergeben werden die Plätze auch diesmal zu 80 Prozent an Bewerber mit Kind(ern) und zu 20 Prozent an Bewerber ohne Kind. Für beide Bewerbergruppen gelten es die gleichen Kriterien, für die es bei Erfüllung Punkte gibt. So gibt es Punkte, wenn man seinen Hauptwohnsitz bereits in Biberach hat.

Noch mehr Punkte gibt es, wenn der Bewerber für einen Bauplatz in Stafflangen aus Stafflangen kommt, ebenso für Bewerber aus Ringschnait, die sich oder auf einen der Plätze bewerben. Punkte gibt es auch für ehemalige Biberacher, Stafflanger und Ringschnaiter, die nach maximal fünf Jahren Wegzug ihren Hauptwohnsitz wieder hierher verlegen möchten. So wolle man jungen Menschen, die zum Beispiel studienbedingt weggezogen sind, die Chance auf einen Bauplatz erhöhen, sagt Ehringer.

Mit acht statt bislang fünf Punkten wird belohnt, wer seit mindestens drei Jahre lang ununterbrochen mindestens 100 Stunden pro Jahr in verantwortlicher Funktion ehrenamtlich in Vereinen oder Organisationen tätig ist.

Keine Minuspunkte mehr bei Immobilienbesitz

Bislang gab es Minuspunkte für Bewerber, die bereits Eigentümer eines Hauses oder eines Bauplatzes sind. Diese konnten nur ausgeglichen werden, wenn der Bewerber bereit war, das vorhandene Eigentum im Falle einer Bauplatzzuteilung zu verkaufen. So sollten Kapitalanleger aus dem Bauplatzmarkt herausgehalten werden.

Wir hoffen nicht, dass es neue Gerichtsverfahren gibt, die dann zu wieder neuen Kriterien führen. Rudolf Metzger

Aus Sicht des Verwaltungsgerichts Sigmaringen kann eine solche Regelung aber nur für Eigentum auf der Gemarkung Biberach und seiner Teilorte festgelegt werden. Bewerber aus dem Umland könnten ihr Eigentum demzufolge selbst bei einem Zuschlag behalten. Deswegen wird dieses Kriterium ersatzlos gestrichen.

Die weiteren Kriterien bleiben wie bei früheren Baugebieten und sind im Einzelnen auf der Internetseite der Stadt Biberach (biberach-riss.de) einsehbar. Die Ortschaftsräte in Ringschnait und Stafflangen haben den Kriterien zugestimmt, berichtete der Stafflanger Ortsvorsteher Helmut Müller. Als allerdings die Finanzierungsbestätigung in Höhe von 600.000 Euro genannt worden sei, habe sowohl bei den Räten als auch bei den zahlreich erschienen Zuhörern „Schockstarre“ geherrscht, berichtet Müller.

Kaufpreis in einigen Wochen

Die Erschließungsarbeiten in beiden Baugebieten dauern voraussichtlich noch bis Ende des Jahres. Auch die Quadratmeterpreise will der Gemeinderat erst in einigen Wochen festlegen. Zur Kalkulation fehlen derzeit noch einige Zahlen.

Was ist mit jemandem, der aus dem Homeoffice für ein Unternehmen in München arbeitet? Oliver Lukner

Zustimmung zum Kriterienkatalog gab es im Hauptausschuss von Manfred Wilhelm (Grüne). „Wir hoffen, dass das auch rechtlich alles Bestand hat.“ Karen Deibler (Freie Wähler) merkte an, dass maximal fünf Jahre Wegzug, für die es noch Punkte gibt, eine etwas zu kurze Zeitspanne sei, wenn man die Dauer eines Studiums und den ersten Job berücksichtige. Ihre Fraktion stimme aber zu. Zustimmung kam auch von der SPD. „Wir hoffen nicht, dass es neue Gerichtsverfahren gibt, die dann zu wieder neuen Kriterien führen“, sagte Rudolf Metzger.

Kritik am Arbeitsort-Kriterium

Seine Fraktion tue sich mit Richtlinien traditionell schwer, sagte Oliver Lukner (FDP). Er störte sich am Kriterium des Arbeitsortes in Biberach oder den Teilorten, wofür es ebenfalls Punkte gibt. „Stimmt das mit der heutigen Lebenswelt überein? Was ist mit jemandem, der aus dem Homeoffice für ein Unternehmen in München arbeitet?“, fragte er. Dies könne man bei entsprechendem Nachweis als Arbeitsplatz in Biberach bewerten, meinte Ehringer. Lukner zeigte sich nicht überzeugt. Das Ganze sei ungerecht und lebensfremd. Er könne nicht zustimmen.

Hans Beck (CDU) signalisierte Zustimmung, merkte aber an, dass er gerne auch Punkte für ehrenamtliches Engagement in Gemeinde- oder Ortschaftsrat gesehen hätte, ebenso für Vorsitzende von Parteigruppierungen. Das lehnte der Erste Bürgermeister Ralf Miller mit Verweis auf die Abgabenordnung jedoch ab. Ralph Heidenreich (Linke) enthielt sich. Er befürworte den Einsatz von Flächen für Einfamilienhäuser generell nicht.