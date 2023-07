Biberach

Das sind die Hauptgewinner der Ziehung

Biberach / Lesedauer: 1 min

Rund 4200 Preise gab es für die Kinder bei der Ziehung des Biberacher Schützenfests zu gewinnen. (Foto: Gerd Mägerle )

Rund 4200 Kinder der Klassen eins bis sieben haben am Schützenmontag an der Ziehung in der Gigelberghalle teilgenommen. Im Folgenden die Übersicht über die Hauptgewinner.

Veröffentlicht: 19.07.2023, 12:00 Von: sz