Am 9. Juni wird bei der Kommunalwahl auch der neue Biberacher Gemeinderat gewählt. 32 Sitze am Ratstisch sind zu vergeben. Bis 28. März müssen die Parteien und Vereinigungen ihre Kandidatenlisten bei der Stadtverwaltung eingereicht haben. Die SZ hat bei den aktuell im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen nachgefragt, wie die Vorbereitungen laufen. Heute bei den Freien Wählern (FW).

Einen Punkt wiederholen die Biberacher FW-Fraktionsvorsitzende Stefanie Etzinger und ihre Stellvertreterin Flavia Gutermann vor dem anstehenden Kommunalwahlkampf gebetsmühlenartig: „Wir Freien Wähler in Biberach haben nichts mit der gleichnamigen Partei in Bayern zu tun und wir distanzieren uns von Positionen, wie sie dort Hubert Aiwanger vertritt“, sagt Flavia Gutermann.

Manche sagen, ihnen ist der Zeitaufwand zu hoch, andere sagen, dass sie vielleicht in fünf Jahren kandidieren wollen

Bei den FW in Biberach handle es sich, wie der Name sagt, um eine freie Liste, deren Kandidaten keiner Partei zugehörig sind und in der es auch keinen Fraktionszwang gebe. „Wir sind lauter Menschen, denen Biberach einfach wichtig ist“, ergänzt Stefanie Etzinger.

Kandidatensuche extrem schwierig

Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für den Biberacher Gemeinderat, die bei den FW seit vergangenen Sommer läuft, sei richtig schwierig gewesen. „Viele, die wir angesprochen haben, sind bereits in Vereinen ehrenamtlich engagiert. Manche sagen, ihnen ist der Zeitaufwand zu hoch, andere sagen, dass sie vielleicht in fünf Jahren kandidieren wollen“, sagt Etzinger. Es werde immer herausfordernder, Menschen zu finden, die bereit seien, sich über einen längeren Zeitraum ehrenamtlich zu engagieren.

Trotzdem sei es gelungen, bislang 20 Bewerberinnen und Bewerber im Alter zwischen 30 und 73 Jahren zu finden. „Wir würden uns freuen, wenn bis zum Abgabeschluss der Liste am 28. März noch weitere dazu kämen“, sagt Etzinger. Insgesamt sind 32 Kandidaten möglich.

Das sind die Namen

Bislang haben die FW fünf Sitze im Gemeinderat, die alle von Frauen besetzt sind. Von den aktuellen Stadträtinnen kandidiert lediglich Magdalena Bopp nicht mehr. Auf der FW-Liste stehen aktuell: Flavia Gutermann, Stefanie Etzinger, Claudia Reisch, Karen Deibler, Claus Alger, Pascal Bammert, Alfred Billwiller, Michael Dietrich, Marc Gutermann, Thomas Kimmich, Nico Komarowsky, Peter Ober, Markus Pflug, Andreas Reisch, Gerd Schätzle, Jasmin Steinhauser, Christian Streitlein, Maximilian Theobald und Sonja Waidmann.

„Wir haben eine gute Mischung aus Handwerkern, Selbstständigen, Landwirten und auch Lehrern“, sagt Flavia Gutermann. Gerne hätte sie auch noch jüngere Kandidaten auf der Liste gehabt. „Aber wenn man auswärts studiert und sozusagen nur Wochenend-Biberacher ist, wird das schwierig.“

„Gerne wieder einen oder mehrere Männer“

Im Wahlkampf setze man unter anderem auf das Thema sozialer Wohnungsbau. Auch das Verschlanken von Verwaltungs- und Planungsprozessen ist den FW wichtig. „Ein positives Beispiel ist der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft, der zuletzt auf der Grundlage einer Planung zweimal das gleiche Mehrfamilienhaus gebaut hat“, sagt Stefanie Etzinger.

Im Wahlkampf wollen die FW mit Marktständen, Flyern und über Social Media auf sich aufmerksam machen. Dass die FW-Fraktion während der laufenden Wahlperiode durch den Rückzug von Ulrich Heinkele zur ersten Frauenfraktion im Biberacher Gemeinderat wurde, sei so nicht geplant gewesen, sagt Stefanie Etzinger: „Wir hätten in der nächsten Wahlperiode auch gerne wieder einen oder mehrere Männer mit dabei.“