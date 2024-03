Am 9. Juni wird bei der Kommunalwahl auch der neue Biberacher Gemeinderat gewählt. 32 Sitze am Ratstisch sind zu vergeben. Bis 28. März müssen die Parteien und Vereinigungen ihre Kandidatenlisten bei der Stadtverwaltung eingereicht haben. Die SZ hat bei den aktuell im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen nachgefragt, wie die Vorbereitungen laufen. Heute bei der FDP, mit der unsere kleine Serie endet.

Die Freien Demokraten in Biberach haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Biberacher Gemeinderat inzwischen nominiert. Angeführt wird die Liste von der amtierenden Fraktionsvorsitzenden Hildegard Ostermeyer, gefolgt vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Günter Warth sowie von Fraktionsmitglied Oliver Lukner. Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge sind: Alica Boldis, Arndt Denz, Anas Elimani, Axel Fischer, Julian Herrmann, Thomas Herrmann, Florian Hirt, Raphael Langen, Heike Ostermeyer, David Pehl, Jasin Soskic und Ramiz Soskic.

Kandidatensuche nicht einfach

Mit 15 Kandidaten nominieren die Freien Demokraten somit eine Person weniger wie bei der letzten Wahl. Die Suche nach Mitstreitenden sei alles es andere als einfach gewesen, hatte Hildegard Ostermeyer kürzlich im Gespräch mit der SZ deutlich gemacht. Viele Absagen habe es wegen hoher beruflicher und familiärer Belastungen oder aufgrund anstehenden Wegzugs aus Biberach gegeben. Viele Angesprochenen könnten sich jedoch vorstellen, dann bei der nächsten Kommunalwahl in fünf Jahren zu kandidieren.

Ortsvorsitzender Thomas Herrmann freute sich bei der Nominierungsversammlung im Liberalen Infopoint in der Hindenburgstraße 12 in Biberach über die Kandidatenanzahl und die ausgewogene Liste im Alter von 19 bis 69 Jahren, wobei das Durchschnittsalter bei 41 Jahren liegt. Leider konnten trotz mehrmonatiger Bemühungen nur drei Frauen als Mitstreiterinnen gewonnen werden. „Wir haben auch versucht, bewusst jüngere Leute anzusprechen, deren Altersgruppe bisher im Gemeinderat eher unterrepräsentiert ist“, so Hildegard Ostermeyer.

Diese Themen prägen den FDP-Wahlkampf

Die Kernthemen der FDP im Wahlkampf sind Mobilität, Stadtentwicklung, Bildung und Kinderbetreuung, nachhaltiger Umweltschutz, solide Finanzen, Digitalisierung und Ehrenamt. Sie sollen in den nächsten Wochen detaillierter ausgearbeitet werden und in einem Wahlprogramm münden, das auf Flyern und Plakaten gedruckt wird.

Den Bürgern stehen die Fraktion sowie die Kandidatinnen und Kandidaten im Liberalen Infopoint für persönliche Gespräche zur Verfügung. Im Regelfall ist der Infopoint immer samstags von 10 bis 13 Uhr besetzt. Ergänzt wird der Wahlkampf um weitere Aktionen und Veranstaltungen für den direkten Austausch mit den Bürgern.