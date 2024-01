Rund 3000 Menschen haben am vergangenen Samstag auf dem Biberacher Marktplatz gegen rechts demonstriert. Ziel des Protests war in den Reden und auf Transparenten und Schildern dabei namentlich auch die AfD. Wie geht die Partei auf Kreisebene damit um? AfD-Kreissprecherin Rebecca Weißbrodt hat auf Fragen von Redakteur Gerd Mägerle schriftlich wie folgt geantwortet.

Wie bewerten Sie aus Sicht der Kreis-AfD die Tatsache, dass so viele Menschen auf die Straße gehen, auch um gegen rechts, namentlich auch gegen Ihre Partei, zu demonstrieren?

Diese Bürger nehmen ihr demokratisches Recht auf Meinungsfreiheit wahr. Allerdings verwundert mich doch, dass bei den Demonstrationen kein CDU-Verbot gefordert wird, da ja scheinbar auch mehrere Angehörige dieser Partei an dem Treffen in Potsdam zugegen waren. Darüber hinaus bin ich doch mehr als verwundert, dass Sie mich nicht zu den wochenlangen, überall hier im gesamten Kreisgebiet stattgefundenen Bauernprotesten gegen die desaströse Ampelpolitik um unsere Meinung als Kreisverband gebeten haben. Denn Biberach liegt doch geografisch etwas näher als Potsdam.

Rechnen Sie damit, dass Ihre Partei dadurch in den Umfragen an Zustimmung verlieren wird bzw. es Auswirkungen auf die Wahlergebnisse 2024 vor Ort im Kreis Biberach haben wird?

Umfragen unterliegen grundsätzlich Schwankungen, was zählt ist die tatsächliche Stimme in der Wahlurne. Allerdings kann ich derzeit keine größeren Schwankungen in den Umfragen erkennen. Ein bis zwei Prozent sind gängige Toleranz je nach Umfrageinstitut. Der AfD bescheinigt der „Tagesspiegel“ beispielsweise sogar ein deutliches Plus an Mitgliedern aufgrund der derzeitigen Berichterstattung.

Wie stehen Sie persönlich zu der Berichterstattung von Correctiv, den beim Treffen in Potsdam geäußerten Inhalten und der Teilnahme von AfD-Politikern an diesem Treffen?

Ich stehe der Berichterstattung, zumindest was den Punkt der Unabhängigkeit betrifft, skeptisch gegenüber. Seit der Gründung im Jahr 2014 hat Correctiv rund 2,5 Millionen Euro an Steuergeldern eingestrichen. Allein aus dem Bundeshaushalt erhielt das so „unabhängige“ Journalismusportal seitdem mehr als 1,2 Millionen Euro. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm hatte dazu eine Anfrage gestellt. Die Antwort liegt nun vor. Rund 200.000 Euro kommen direkt aus dem Kanzleramt - über eine Million sogar aus NRW. Für mich ist Correctiv mit diesem finanziellen Hintergrund eine De-facto-Regierungsorganisation. Auch fünf CDU-Mitglieder waren an diesem Gespräch in Potsdam offenbar beteiligt.

Suchen Sie den Dialog zu den Organisatoren der Demonstration oder standen Sie mit diesen in Kontakt?

Wir stehen grundsätzlich für Gespräche immer bereit. An unseren, am selben Tag stattgefundenen Infostand, gab es auch einige Gespräche mit Demonstrationsteilnehmern. Eines davon endete sogar mit einem Handschlag aus demokratischem Respekt für einander. Allerdings glaube ich, dass die Organisatoren selbst kein Interesse haben, um mit uns als Kreisverband Gespräche zu führen. Grundsätzlich sind wir als AfD immer zum Dialog bereit, das ist unabdingbar für den demokratischen Diskurs in unserem Land. Wir sprechen nicht von Brandmauern.

Mit Blick auf die Kommunalwahl 2024: Wird die AfD im Landkreis Biberach mit eigenen Listen daran teilnehmen und wo?

Wie der AfD-Kreisverband in einer Pressemitteilung im November 2023 angekündigt hat, werden wir an der Kommunalwahl 2024 teilnehmen. Die Details werden auf der kommenden Vorstandssitzung festgelegt. Wir werden die Öffentlichkeit zeitnah in Kenntnis setzen.