Das sagen Funktionäre und Beteiligte zum Aus der Tennis-DM in Biberach

Mit den Finals am Sonntag hat auch die Ära der deutschen Tennismeisterschaften in Biberach geendet. Die 15. Auflage in der WTB-Halle war die letzte in der Kreisstadt. Dies sorgt auch bei Funktionären und Beteiligten für Bedauern.

Ex-Turnierdirektor lobt Nachfolger

„Ich kenne Nastasja Schunk gut und ich habe sie auch als Favoritin gesehen. Das hat sich im ersten Satz auch gezeigt. Im zweiten Satz kam dann noch die Verletzung bei Stephanie Wagner dazu. Insgesamt war es ein gutes Match, ein würdiger Abschluss bei den Frauen für die DM in Biberach“, sagte Rolf Schmid, Ex-DM-Turnierdirektor und früherer Vizepräsident des Württembergischen Tennis-Bunds (WTB), nach dem ersten Endspiel am Sonntag.

Der heute 77-Jährige hatte die DM 2007 nach Biberach geholt. „Es ist einfach toll, dass die DM so lange hier war und dass das Turnier immer ein gutes Niveau hatte. Auch Stefan Hofherr hat einen sehr guten Job gemacht als mein Nachfolger. Die DM war weiter top organisiert. Ich werde das DM-Turnier in Biberach definitiv vermissen.“

DM-Oberschiedsrichter wird Reise nach Biberach vermissen

„Es ist sehr schade, dass die Ära der DM in Biberach zu Ende geht. Aus Schiri-Sicht war es immer traditionell der Saisonabschluss, nicht selten auch mit Schnee in Biberach“, sagte Patrick Mackenstein, der beim letzten Turnier in der Kreisstadt zum insgesamt sechsten Mal als Oberschiedsrichter im Einsatz war.

„Ich werde die Reise nach Biberach auf jeden Fall vermissen. Es war einfach immer ein schönes Turnier, getragen von den vielen engagierten, ehrenamtlichen Helfern. Die Atmosphäre war immer sehr familiär und einfach top“, fügte der 45-Jährige, der in Aachen wohnt, hinzu.

Turnier in Biberach hat Maßstäbe gesetzt

„Das Turnier 2023 hatte ein gutes Niveau, auch wenn natürlich die absoluten Topspielerinnen und -spieler gefehlt haben. Nastasja Schunk ist eine verdiente deutsche Meisterin“, so Gernot Maier, Tennis-Bezirksvorsitzender seit 1988 und seit 2021 Vizepräsident beim WTB. „Schade, dass es mit der 15. Auflage der DM in Biberach zu Ende geht. Damit geht dem Bezirk nach dem Aus für die Knoll-Open 2020 das zweite große Turnier verloren.“

Jetzt bleibe abzuwarten, wo die DM künftig steigen werde. „Biberach hat jedenfalls in jeglicher Hinsicht Maßstäbe gesetzt“, sagte der 71-Jährige. „Es war einfach ein top organisiertes Turnier, das eine sehr familiäre Atmosphäre hatte.“

Arbeit im Organisationsteam hat sehr viel Spaß gemacht

„Es ist schade, dass die 15. DM die letzte in Biberach ist. Ich werde das Turnier vermissen, wehmütig werde ich deshalb aber nicht“, so Heinz Krüger. Der 77-Jährige war von 2007 an im Organisationsteam als Kassierer und im Fahrdienst tätig.

„Ich habe jede DM genossen, die Arbeit im Organisationsteam hat sehr viel Spaß gemacht. Auch der direkte Kontakt mit den Spielerinnen und Spielern war immer toll“, sagte Krüger. „Jan-Lennard Struff, Andreas Beck, Andrea Petkovic und Julia Görges waren meine Lieblingsspielerinnen und -spieler.“

Linienrichter stehen auch künftigen Standort zur Verfügung

„Es war immer ein tolles Turnier. Es hat auch immer viel Spaß gemacht, das Organisationsteam zu unterstützen“, so Albrecht Huber, Sportwart des TC Baustetten. Der 68-Jährige war seit 2007 als Linienrichter im Team mit Walter Einzmann (71/TC Mietingen), Bernd Schattenberg (76/TC Baustetten) und Hans-Jürgen Herzog (61/DA Laupheim) bei der DM dabei. „Ich werde die DM in Biberach definitiv vermissen. Wir wären auch bereit am künftigen Standort der deutschen Meisterschaften als Linienrichter zu fungieren. Ich bin gespannt, wo das Turnier künftig stattfinden wird.“