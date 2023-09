Das richtige Verhalten der Angehörigen bei einer Demenzerkrankung

Aus Anlass des Welt–Alzheimer–Tages findet am Freitag, 29. September, der 19. Fachtag Demenz im Landratsamt Biberach statt. Von 13 bis 17 Uhr wird für Betroffene, Angehörige und am Thema Demenz Interessierte ein Programm angeboten. Zu Gast ist Simone Brefka, Ärztin an der Agaplesion–Bethesda Klinik Ulm. Sie gibt Einblicke, wie man einem Delir (Verwirrtheitszustand) vorbeugen, wie man es erkennen und behandeln kann. Organisiert wird der Fachtag vom Netzwerk Demenz, in dem sich viele Partner aus dem Gesundheits– und Pflegebereich gemeinsam mit dem Landratsamt um die Versorgung an demenzerkrankter Menschen und deren Angehörigen kümmern.

Nach einer musikalischen Einstimmung, geht es im diesjährigen Fachvortrag von Simone Brefka darum, was Angehörige tun können, wenn ein älterer Mensch in eine Einrichtung kommt oder diese verlässt. Der Übergang in eine andere Einrichtung kann häufig zu Verwirrtheit und zu Orientierungsproblemen bei älteren Menschen führen und eine Demenz zum Vorschein bringen beziehungsweise eine bereits diagnostizierte Demenz verstärken. Das Acht–Punkte–Programm der TRADE (Transport und Delir) Studie des Agaplesion–Bethesda Klinik Ulm und der Uni Ulm zeigt Inhalte und Erfahrungen auf, wie man dem Delir (Verwirrtheitszustand) entgegenwirken kann.

Im Anschluss an den Fachvortrag werden drei verschiedene Workshops mit den Fragestellungen: „Wie unterstützen die Krankenhauslotsen an der Sana Klinik Biberach?“, „Warum ist der Notfall– und Überleitungsbogen so wichtig?“, „Wie können Angehörige beim Übergang in andere Einrichtungen unterstützen?“ angeboten.

Im Foyer des Landratsamtes zeigen darüber hinaus ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfeanbieter im Bereich Pflege, Betreuung, Versorgung und Beratung aus dem Landkreis Biberach ihre Unterstützungsleistungen an Infoständen auf. Eingeladen sind Betroffene, Angehörige, freiwillig Engagierte und Fachkräfte. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen von Daniela Wiedemann, Caritas Biberach–Saulgau (Telefon 07351/8095190, Mail wiedeman[email protected]) oder www.netzwerk–demenz–bc.de.