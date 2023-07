Himbeeren schmecken herrlich, sind genügsam und für einen insektenfreundlichen Garten ein Muss. Nicht schludern darf man aber beim Schnitt.

Denn Himbeeren müssen geschnitten werden, damit sie jedes Jahr gute Erträge bringen. Den Fehler, den Schnitt zu verbaseln, habe ich genau einmal gemacht: Die Pflanzen kamen über Jahre nicht mehr aus dem Quark. Dabei ist das mit dem Schnitt einfach — theoretisch jedenfalls:

Nach der Ernte abschneiden — mit einer Ausnahme

Sommerhimbeeren, also die, die im Juni und Juli tragen, schneidet man bodennah ab, sobald alle Beeren gereift und geerntet sind. Trödeln Sie nicht damit. Denn jetzt können Sie die alten (abgetragenen) Triebe — sie sind braun und verholzt — noch von den neuen, nächstes Jahr tragenden Trieben — sie sind grün — unterscheiden. Warten Sie zu lange, sind alle Ruten holzig. Die alten Exemplare können außerdem Krankheiten an die jungen weitergeben. Vor allem aber bewirkt der Schnitt, dass die Pflanzen alle Kraft in neue Ruten stecken und Sie mehr ernten werden.

Bei den Herbsthimbeeren, die etwa ab August beginnen zu fruchten, verfahren Sie nach der Ernte ebenso: Die alten Ruten bodennah abschneiden.

Zwei Ernten nacheinander, da freuen sich Bienen und Gärtner

Komplizierter wird es bei den Two–Timer–Himbeeren, den zweimal tragenden Himbeeren. Die Ruten tragen von August bis zum ersten Frost und im nächsten Jahr noch einmal ab Juni. Hier werden im Herbst allenfalls Blüten und Fruchtstände gekürzt und die Triebe erst nach der zweiten Ernte im Sommer bodennah geschnitten.

Kurz darauf setzt die Blüte und Ernte der jüngeren Ruten ein, die im Herbst dann wieder nur oben gestutzt werden. Sind Sie verwirrt? So geht es mir jedes Jahr. Das absolute Plus dieser zweimal tragenden Himbeer–Art ist, dass sie monatelang fast ununterbrochen blüht und so den Bienen und anderen Insekten bis in den November hinein Nahrung bietet.

Mulch gegen den Himbeerkäfer

Himbeeren kommen aus dem Wald, also fühlen sie sich auch an schattigeren Plätzen wohl. Ich mulche und dünge mit holzigem Material aus dem Schredder und immer wieder mit Rasenschnitt. Der hat den Vorteil, dass er einem Himbeerschädling das Leben schwer macht. Der Himbeerkäfer ist verantwortlich für typischen einzelnen dicken Maden in den Himbeeren. Er macht im Boden seine Metamorphose durch und kommt als Käfer im nächsten Jahr wieder zum Vorschein. Dicker Mulch versperrt ihm aber den Weg.

Der große Frust mit der kleinen Fliege

Bienen und Marienkäfer, die ihren Durst an meinen Beeren stillen, gönne ich das gerne. Wirklich frustrierend ist die Kirschessigfliege.

Dieser Schädling liebt so ziemlich jedes Obst mit weicher Schale. Er stammt aus Asien und ist für den gewerblichen Obstbau ein Problem. Denn die rötlichen Minifliegen belegen die Früchte kurz vor der Vollreife mit ihren Gelegen und das in mehreren Generationen im Sommer. Wenn Ihre Himbeeren innen wässrig sind und mehrere winzige Fadenwürmer dort schwimmen, dann haben Sie mein vollstes Beileid. Es gibt Phasen, da sind 95 Prozent meiner Himbeeren befallen. Unter Absingen böser Lieder ernte ich trotzdem und entsorge alles im Müll, nicht im Kompost, das würde die Plage noch vergrößern.

Kühle Nächte, gute Früchte

Die gute Nachricht: Wenn die Nächte wieder kühler werden oder der Sommer insgesamt wechselhaft ist, sind die Himbeeren wieder tadellos und lecker.

Falls Sie sich nun Himbeeren zulegen wollen, noch eins zur Warnung: Himbeerwurzeln wandern durch den Garten und kommen an den unmöglichsten Stellen aus dem Boden. Im zeitigen Frühjahre können Sie die jungen Triebe mit einem Spaten aus der Erde heben, versetzen oder verschenken. Himbeeren sind ein Unkraut. Für mich das beste der Welt.

