Die Fasnet nähert sich langsam, aber sicher, ihrem Höhepunkt. Das merkt man deutlich an den Veranstaltungen am Wochenende im Kreis Biberach und Ulm. Aber auch abgesehen von der Fasnet gibt es Möglichkeiten, sich am Wochenende die Zeit bei Veranstaltungen zu vertreiben.

Fasnet in der Region

Wer einen der großen Umzüge in der Region erleben möchte, sollte am Sonntag, 21. Januar, nach Ulm gehen. Dort findet ab 13.13 Uhr der große Ulmzug statt - mit mehr als 8.000 Narren und 10.000 Zuschauern. An insgesamt sieben Stellen in der Stadt wird der Umzug kommentiert, damit auch die Rufe der ortsfremden Hästrägern durch die Gassen schallen.

Ein weiteres großes Narrentreffen findet am Samstag, 20. Januar, in Neufra statt. Dort feiern ab 15 Uhr etwa 2.200 Narren das 100-jährige Bestehen der Fasnet in Neufra. Nach dem Umzug durchs Dorf ist in vielen Lokalitäten Party für Groß und Klein angesagt.

Einen Tag später, am Sonntag, treffen sich die Mitgliedszünfte der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON), zu der Bad Buchau, Zwiefalten, Ertingen, Heudorf, Dürmentingen, Daugendorf und Unlingen gehören, zum Ringtreffen in Altshausen. Und die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), zu der die Golezunft gehört, trifft sich zum großen Narrentreffen in Weingarten.

Auch in Biberach findet am Wochenende die Fasnet statt: Die Party „New Crazy Biber“ mit der Crazy Allstar Band in der Gigelberghalle Biberach startet am Samstag um 20 Uhr. Zur gleichen Zeit findet in Eberhardzell die 23. Häsparade ab 20 Uhr in der Umlachtalhalle statt.

Was außer der Fasnet noch passiert

Es ist zwar kaum zu glauben, aber die ein oder andere Veranstaltung in der Region dreht sich nicht um die Fasnet: So zum Beispiel das Theaterstück „König der Lüfte“, das vom Theater ohne Namen aufgeführt wird. Das Stück erzählt die Geschichte von Friedrich-Karl Freiherr Koenig von und zu Warthausen, der vor 95 Jahren in einem 20-PS-Kleinflugzeug um die Welt flog und in der Folge als „König der Lüfte“ gefeiert wurde. Karten gibt es noch für die Aufführungen am Samstag, 20. Januar, um 19.30 Uhr in Schemmerhofen und am Sonntag, 21. Januar, um 18.30 Uhr in Biberach.

In Ehingen findet am Freitag, 19. Januar, ein Kurs zum Thema „ChatGPT im Beruf“ statt. In der Via Nachhilfe wird von 19 bis 20 Uhr erklärt, wie man die Künstliche Intelligenz ChatGPT sinnvoll im Beruf einsetzt und welche Grenzen die Anwendung aufweist. Tickets gibt es für 75 Euro unter allevents.de.