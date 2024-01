Das närrische Treiben ist bereits in vollem Gange. Ob Narrensprung oder Hexenparty - am Wochenende sind bereits einige Veranstaltungen für Fasnetsfreunde geplant. Aber auch die, die der Fasnet aus dem Weg gehen wollen, kommen auf ihre Kosten. Ein Überblick.

Die Narren sind los

Für die Feuerhexen Bad Buchau steht ein ereignisreiches Wochenende an. Am Freitag, 12. Januar, beginnt um 20 Uhr die Feuerhexen-Nacht, bei der unter anderem die Lumpenkapelle Blechrebellen, die Schalmeien Ingoldingen und diverse Narrenzünfte den Abend gestalten. Am Samstag, 13. Januar, steht um 15.30 Uhr der große Narrensprung an mit anschließender Party im Festzelt an der Bittelwiesenhalle.

Ebenfalls am Freitag, 12. Januar, findet um 19.45 Uhr der Regionenauftakt des Alemannischen Narrenrings in Schemmerberg statt.

Auch die Narrenzunft Erolzheim plant ein närrisches Wochenende. Während der Narrenbaum bereits am Samstag aufgestellt wird, findet der große Narrensprung am Sonntag, 14. Januar, ab 13.30 Uhr statt. Nach dem Umzug geht die Party im Festzelt weiter.

Frühschoppen mit dem Biberacher Lions-Club

Es ist ein kleines Jubiläum: Bereits zum 20. Mal lädt der Lions-Club Biberach zu seinem Frühschoppen in die Gigelberghalle. Musikalisch gibt es dabei neue Klänge zu hören: erstmals sorgt nämlich die Band Grass Root Ties aus München für die musikalische Unterhaltung mit Bluegrass, Akustik Blues, Swing & Country. Die Küche bietet dabei Schwäbisch-Deftiges, aber auch selbstgemachte mediterrane Köstlichkeiten, Kaffee und Kuchen sowie ein breites Getränkeangebot.

Ein Teil des Reinerlöses geht an die Lebenshilfe Biberach. Ein weiterer Teil geht an das internationale Lions-Projekt „Sight First“. Hierbei werden Menschen in Afrika, darunter hauptsächlich Kinder, behandelt, die an Augenkrankheiten wie dem grauen Star leiden. Aber auch die Landesakademie Ochsenhausen wird vom Lions-Club unterstützt.

Der Frühschoppen findet am Sonntag, 14. Januar, von 11 bis 15 Uhr in der Gigelberghalle in Biberach statt.

Musical „Das Dschungelbuch“ im Ulmer Congress Centrum

Im Musical „Das Dschungelbuch“ erwacht der Urwald zum Leben: Mogli und seine tierischen Freunde nehmen Klein und Groß mit auf eine abenteuerliche Reise. Die eigens komponierten Musical-Hits machen den Nachmittag zu einem Familienabenteuer.

Das Musical startet am Samstag, 13. Januar, um 15 Uhr im Ulmer Congress Centrum. Karten gibt es ab 15 Euro unter eventim.de.