Weihnachten steht kurz bevor und natürlich ist über das lange Weihnachtswochenende in der Region auch einiges geboten. Neben den letzten noch geöffneten Weihnachtsmärkten findet in Biberach ein Konzert statt, in Ehingen wird ein Weihnachtsmusical aufgeführt und der Ulmer Weihnachtscircus lockt mit Artistik.

Nochmal auf den Weihnachtsmarkt

Wer kurz vor Weihnachten nochmal einen Weihnachtsmarkt in der Region besuchen will, für den ist die Auswahl inzwischen nicht mehr groß. Geöffnet haben inzwischen noch der Ulmer Weihnachtsmarkt um das Münster (bis Samstag, 23. Dezember, täglich von 10 bis 20.30 Uhr), das „Winterwunder“ bei der Kronenbrauerei in Ulm-Söflingen (noch bis 30. Dezember) Freitag und Samstag zwischen 17 und 22 Uhr, sonntags bereits ab 15 Uhr, sowie der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm auf dem Rathaus- und Johannesplatz bis Freitag, 22. Dezember. Geöffnet ist der Markt von 11.30 bis 22 Uhr.

Ein märchenhaftes Weihnachtsmusical

Das Landestheater Tübingen präsentiert am Samstag, 23. Dezember, in der Ehinger Lindenhalle das märchenhafte Weihnachtsmusical „Der Zauberer von Oz“.

Das Familienstück nach dem Kinderbuchklassiker von Lyman Frank Baum wird ab 15 Uhr aufgeführt. Tickets gibt es online auf tickets.schwaebische.de ab 12 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder.

Akrobatik, Clowns und Dressur

Der Ulmer Weihnachtscircus gastiert bis 7. Januar auf dem Volksfestplatz in der Friedrichsau. Die Show mit internationalen Künstlern aus den Bereichen Akrobatik und Clownerie sowie Tierdressur.

Bis auf Heiligabend und Neujahr finden täglich Vorstellungen um 15.30 und 19.30 Uhr statt. Der Eintritt kostet 20 Euro (ermäßigt 17 Euro).

Alte Weihnachtstradition erleben

Eine 200 Jahre alte Weihnachtstradition findet auch dieses Jahr in Biberach statt. Um 17.30 Uhr findet am Sonntag, 24. Dezember, das „Christkindle ralassa“ auf dem Marktplatz statt. Der Brauch dürfte wieder viele Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt ziehen. Der Eintritt ist frei.

Viele Biberacher freuen sich schon auf das traditionelle „Christkindle ralassa“ auf dem Marktplatz. (Foto: Gerd Mägerle )

Rock und Pop im Schlosscafé

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Montag, 25. Dezember, geben sich „Jesus George“ im Schlosscafé in Laupheim die Ehre. Die Band mit Musikern aus der Region interpretiert Rock- und Pop-Songs von den 1960er-Jahren bis heute. Beginn des Konzerts ist um 21 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro.

"Jesus George" treten in Laupheim auf. (Foto: Stunke )

Empfohlene Artikel Biberach Weihnachtlicher Veranstaltungsmarathon im Abdera q Biberach

Ein musikalischer Abend der Gemeinschaft

Musikalisch wird es auch am Dienstag, 26. Dezember, in der Kulturhalle Abdera in Biberach. Unter dem Titel „Der Sechsundzwanzigste“ laden ab 20.30 Uhr Künstler aus Biberach und der Umgebung zu einem Abend der Zusammenkunft und Gemeinschaft ein.

„Sweed“ ist einer der Musiker, die bei der Veranstaltung „Der Sechsundzwanzigste“ auftreten, (Foto: Christian Reichl )

Mit dabei sind Sweed und Band, Luke Noa and The Basement Beats sowie Fabio Battista mit Band. Eine Karte gibt es für 19,80 Euro (Ermäßigt 17,60 Euro).

+ + + Weitere spannende Ausflugstipps in der Region gibt es hier + + +