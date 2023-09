Das lange Wochenende läutet nun endgültig den Herbst ein - und zwar hauptsächlich mit Essen. Egal, ob beim Genusswochenende in Ehingen, diversen Oktoberfesten oder dem Herbstmarkt in Kürnbach: Die Verpflegung steht sicherlich mit im Vordergrund. Unsere Tipps bieten einen Überblick über ein paar der Veranstaltungen vom 29. September bis zum 3. Oktober.

Genusswochenende in Ehingen

Mehr als 50 Veranstaltungen rund um das Thema Essen, Kunst und Kultur finden vom 29. September bis zum 3. Oktober in Ehingen statt. Nach der Premiere im vergangenen Jahr hat sich die Veranstaltung nun deutlich vergrößert - so gibt es nicht nur in Ehingen, sondern auch in den Teilorten einiges zu entdecken.

Beispielsweise auf dem Vogelhof in Erbstetten, dem Besinnungsweg in Mundingen, Galerie und Kunstkeller im Bäumle in Berg oder dem Rizzi–Brunnen in Rißtissen. Für die sportlichen unter uns sind alle Veranstaltungen mit einer Fahrradroute verbunden.

Oktoberfest in Bad Schussenried

Vom 29. September bis zum 3. Oktober feiern die Schussenrieder ihr Oktoberfest in allen Gaststuben der Brauereigaststätte und im Bierkrugstadel. Musik, Frühshoppen und Brauchtum steht an diesem Wochenende im Vordergrund. Am 3. Oktober gibt es außerdem einen Festzug ab 13.30 Uhr, bei dem mehr als 100 historische Gespanne durch Bad Schussenried ziehen werden.

Lange Einkaufsnacht in Biberach

Auch in Biberach wird Verpflegung großgeschrieben - mit der langen Einkaufsnacht am 29. September. Die Geschäfte in der romantisch beleuchteten Innenstadt werden bis 23 Uhr geöffnet haben und erwarten die bummelnden Besucherinnen und Besucher mit kleinen Überraschungen und Events.

Herbstmarkt in Kürnbach

Im Museumsdorf Kürnbach wird am Sonntag, 1. Oktober, der Herbst offiziell eingeläutet. Auf dem Herbstmarkt kann man nicht nur Käse, Kartoffeln, Liköre, Pflanzen oder Selbstgemachtes erstehen, es gibt auch zahlreiche Ausstellungen und Vorführungen, die für die ganze Familie interessant sein könnten.

Von 10 bis 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher durch die Apfelausstellung schlendern, dem Holzschnitzer bei der Arbeit zuschauen oder schwäbische Köstlichkeiten genießen. Außerdem laden die Mini-Dampfbahnen besonders die Kinder zum Mitfahren ein.

Herbstfest in Zwiefaltendorf

Nicht nur in Kürnbach wird es herbstlich - auch in Zwiefaltendorf ist der Herbst das Motto des alljährlichen Festes. Am 1. und 3. Oktober spielen verschiedene Musikvereine, es gibt reichlich Essen und Trinken und es darf auch getanzt werden. Am Dienstag können Besucherinnen und Besucher außerdem eine Ballonfahrt bei der großen Verlosung gewinnen.