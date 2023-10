Der Verein Städte Partner Biberach veranstaltet zusammen mit der Stadt Biberach jedes Jahr im Oktober die Internationalen Wochen mit einer Vielzahl von kulturellen, musikalischen, geschichtlichen, kulinarischen und geselligen Veranstaltungen.

In diesem Jahr dreht sich alles um das Nachbarland Polen. Die Biberacher Partnerstadt in Polen ist Schweidnitz (Świdnica) in Niederschlesien, aus der auch Gäste in Biberach erwartet werden. Insgesamt stehen 20 Veranstaltungen an.

Eröffnet werden die Polnischen Wochen am Freitag, 6. Oktober, um 17.30 Uhr im Biberacher Rathaus. An die Eröffnung schließt sich um 20 Uhr ein Klavierabend in der Stadthalle mit der polnischen Pianistin Aleksandra Mikulska an mit Werken von Karol Szymanowski und Frédéric Chopin. Karten gibt es beim Kartenservice der Stadt Biberach

Schweidnittzallee wird eingeweiht

Am Samstag, 7. Oktober um 11.30 Uhr wird die Schweidnitzallee im Wohngebiet Hauderboschen von der Stadt Biberach und dem Schweidnitz-Ausschuss offiziell eingeweiht. Damit hat auch die polnische Partnerstadt „ihre“ Straße in Biberach.

Zu Gast ist auch der Pfarrer der evangelischen Friedenskirche in Schweidnitz und evangelische Bischof in Breslau, Waldemar Pytel. Pytel spricht am Samstag, 7. Oktober um 19 Uhr in der evangelischen Spitalkirche über die Friedenskirche in Schweidnitz und die Situation der evangelischen Christen in Polen als Minderheit.

Am Sonntag, 8. Oktober um 11 Uhr hält Pytel die Predigt beim ökumenischen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Auch der Biberacher Bürgertag am 8. Oktober steht im Zeichen der Ukraine-Hilfe über die Hilfsachse Biberach-Schweidnitz und der lebendigen Partnerschaft zwischen Schweidnitz und Biberach.

Vortrag über Kopernikus

Am Dienstag, 10. Oktober um 19.30 Uhr beleuchten Hans-Otto Dumke und Małgorzata Jasińska-Reich bei ihrem Vortrag „Nikolaus Kopernikus ‐ Revolutionär des Himmels ‐ und die Astronomin Maria Kunic“ Leben und Wirken des deutsch-polnischen Astronomen Nikolaus Kopernikus und der aus Schweidnitz stammenden Astronomin Maria Kunic. Die Veranstaltung findet im Stadtarchiv im Roten Bau, Waldseer Straße 31, statt.

Kulinarisches gibt es beim polnischen Kochkurs am Mittwoch, 11. Oktober, um 17 Uhr in der Küche der Pflugschule, Wielandstraße 30. Agnieszka Lorek und Irene Braun, beide gebürtige Polinnen, führen in die polnische Küche ein und kochen mit den Teilnehmern ein mehrgängiges Menu mit typisch polnischen Gerichten. Eine Anmeldung ist erforderlich unter [email protected].

Kammerensemble aus Kreisau

Peter Oliver Loew, Direktor des Deutsches Polen Instituts in Darmstadt, spricht wenige Tage vor der Parlamentswahl in Polen am Donnerstag, 12. Oktober, um 20 Uhr in der Volkshochschule, Schulstraße 8, zum Thema „Polen hat die Wahl ‐ aber hat Deutschland eine Wahl? Zu den komplexen Beziehungen zwischen zwei engen Nachbarn in Europa“.

Am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr lädt das das Kammerensemble aus Kreisau zu einem Klavierabend mit Chopin, Penderecki, Lutosławski, Szymanowski und Brahms ein. Der Veranstaltung in der Stadthalle geht ein Workshop der Musiker mit Schülern des Musikzugs des Pestalozzi-Gymnasiums voraus. Die offenen Proben im Jazzkeller dürfen von den Musikschülern der Bruno-Frey-Musikschule besucht werden. Karten für das Konzert gibt es beim Kartenservice der Stadt Biberach.

Gäste aus Schweidnitz

Am Samstag, 14. Oktober sind Freunde aus Schweidnitz zu Gast in Biberach. Polnische Spezialitäten wie polnische Wurst und Mohnkuchen werden ab 9 Uhr beim Marktstand in der Waaghausstraße am Hafenmarkt angeboten. Jagdhornbläser aus der Partnerstadt sorgen für musikalische Unterhaltung. Um 19.30 Uhr lädt der Verein Städte Partner Biberach zum Festabend der Polnischen Wochen.

Neben Essen und Begegnungen mit den nicht nur polnischen Gästen aus den Partnerstädten gibt es eine musikalische Umrahmung durch die Jagdhornbläser aus Schweidnitz und zwei junge Musiker aus Polen mit Marimba und Gesang. Der Eintritt mit Essen kostet 20 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich unter [email protected].

Am Sonntag, 15. Oktober, um 11 Uhr laden Kacper Kolasiński ‐ Marimba und Aleksandra Idkowska ‐ Gesang zu einer musikalischen Reise nach Polen ein. Präsentiert werden polnische Werke von Fryderyk Chopin, Czesław Niemen, Agnieszka Osiecka, zum Teil inspiriert von Volksliedern, jüdische Lieder. Die Matinee findet im Jazzkeller, Untergeschoss der Bruno-Frey-Musikschule, statt, der Eintritt ist frei.

Vortrag über Sprachgenie Emil Krebs

Polen bietet viele Facetten für jede Art von Urlaub: Meer und Berge, Natur und Kultur, lebendige Städte und idyllische Dörfer. Michael Sonntag berichtet am Dienstag, 17. Oktober um 19.30 Uhr im Hans-Liebherr-Saal der Stadthalle von seiner Fahrradtour entlang der polnischen Südgrenze durch die Sudeten und Beskiden.

Im Rathaus ist bis zum 21. Oktober die Wanderausstellung über das im Kreis Schweidnitz geborene und aufgewachsene Sprachgenie Emil Krebs zu sehen. Emil Krebs war von 1893 bis 1930 Dolmetscher im Auswärtigen Amt. Er sprach 68 Sprachen, mit über 100 hat er sich beschäftigt. Am Freitag, 20. Oktober, um 17.30 Uhr führt Ludger Semmelmann durch die Ausstellung im Rathausfoyer.

Folk-Festival in der Gigelberghalle

Am Samstag, 21. Oktober um 20 Uhr gibt es Kabarett in der Stadthalle. „Grandsmilers“ ist visuelles Theater der Fair Play Crew, das sich von Storytelling, Hip-Hop, Tanz, Pantomime und sportlicher Vielseitigkeit inspirieren lässt, garniert mit einer natürlichen Leichtigkeit. Karten dafür gibt es beim Kartenservice der Stadt Biberach.

Am Sonntag, 22. Oktober um 11 Uhr beleuchten Hans-Otto Dumke und Małgorzata Jasińska-Reich bei einer Matinée in der Bruno-Frey-Musikschule Leben und Werk von Fryderyk Chopin. Die Pianistin Anita Bender spielt dazu Werke Chopins.

Auch beim internationalen Folk-Festival am 27. und 28. Oktober in der Gigelberghalle ist Schweidnitz mit der Gruppe „Ale Babki i Kapela“ vertreten, Karten gibt es beim Kartenservice der Stadt Biberach.

Filmreihe zum Abschluss

Das beliebte Polnische Essen des Schweidnitz-Ausschusses wird es wieder geben, in diesem Jahr am 17. November im Restaurant „Esszimmer“ in Mittelbiberach. Dazu erfolgt noch eine gesonderte Ankündigung.

Den Abschluss der Polnischen Wochen bildet eine Polnische Filmreihe, die Adrian Kutter jeweils um 18 Uhr in der Volkshochschule zeigt: Am 19. November „Bogowie“ (“Götter“), am 24. November „Imagine“ und am 1. Dezember „Cold War ‐ Der Breitengrad der Liebe“.

Das detaillierte Programm gibt es immer aktuell unter www.staedtepartnerbiberach.de. Dort sind auch Einzelheiten zu Anmeldung und Eintritt für einzelne Veranstaltungen genannt. Flyer liegen in städtischen Einrichtungen und vielen Geschäften aus.