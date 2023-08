Zum Ende der Sommerferien steht Biberach der zweite große Höhepunkt im Rahmen der Heimattage ins Haus: Vom 8. bis 10. September finden in der Stadt die Landesfesttage Baden–Württemberg statt. Höhepunkt ist der große Landesfestumzug am Sonntagmittag mit rund 100 Gruppen in Anwesenheit von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Ein Überblick über das Programm.

Die Landesfesttage sind nach den Baden–Württemberg–Tagen, die Anfang Mai stattfanden, die zweite Großveranstaltung im Rahmen der Heimattage. „Das Ganze ist ein Wochenende im Zeichen von Trachten, Tänzen und Tradition“, umschrieb der Biberacher Kulturdezernent Jörg Riedlbauer den Programmreigen bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. In Biberach stehen die Landesfesttage unter dem Motto „Hallo Ländle!“.

Freitag, 8. September

Freitag, 8. September: Am Beginn des Festwochenendes steht die Verleihung der Heimatmedaille Baden–Württemberg ab 16 Uhr in der Gigelberghalle. Ausgezeichnet werden von Ministerin Petra Olschowski neun Menschen aus dem Land, die sich um die Förderung und Pflege der Heimat verdient gemacht haben. „Unter den Preisträgern wird aus Biberach der frühere Oberbürgermeister Thomas Fettback sein“, verrät Anika Butz von der Geschäftsstelle der Heimattage. Kostenfreie Tickets für die Veranstaltung gibt es ab sofort im Rathaus Biberach. „Da die Zahl begrenzt ist, empfiehlt es sich, diese bald abzuholen, wenn man dabei sein möchte“, so Anika Butz.

Weiter geht es von 17 bis 24 Uhr mit dem Kulturparcours in den Biberacher Kultureinrichtungen. Hier gibt es viele Angebote, die ebenfalls mit dem Thema „Heimat“ in Verbindung stehen. So hören die Besucher Stuttgarter Kriminalgeschichte in der Stadtbücherei, in der VHS gibt es Wissenswertes zum Einbürgerungstest. Im Museum werden Führungen durch die Sonderausstellung „Nationalsozialismus in Biberach“ angeboten. Der Dramatische Verein spielt in der Stadthalle Szene aus Wolfgang Borcherts Kriegsheimkehrer–Drama „Draußen vor der Tür“. Und am Komödienhaus erstrahlt eine Shakespeare–Lichtinstallation.

Von 17.30 Uhr bis 22 Uhr findet auf dem Markplatz der Interkulturelle Markt statt. Verschiedene Vereine, Initiativen und Organisationen zeigen mit Musik, Kulinarik, Tanz und Informationen, wie bunt Biberach ist. „Wir wollen damit einen offenen Heimatbegriff betonen“, so Kulturdezernent Riedlbauer. „Vielfalt ist das beste Mittel gegen Einfalt.“ Kultuparcours und Interkultureller Markt finden normalerweise immer am ersten Wochenende nach den Sommerferien statt. Aus Anlass der Landesfesttage werden sie vorgezogen.

Samstag, 9. September

Samstag, 9. September: Von 11 bis 18 Uhr findet auf dem Kirchplatz um St. Martin ein ökumenisches Kirchplatzfest statt, das von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Biberach organisiert wird. Dabei gibt es ein Programm für die ganze Familie aus Musik, Tanz, Spiel, Essen und Trinken.

Auf dem Marktplatz präsentieren die Heimat– und Trachtenverbände Baden–Württemberg von 15 bis 17.30 Uhr Volkstänze und traditionelles Handwerk aus dem ganzen Land. „Verschiedene Gruppierungen aus unseren acht Verbänden zeigen Tänze, Lieder und Mundart“, sagt Reinhold Frank, Vorsitzender der Heimat– und Trachtenverbände. Die Musik zu den Tänzen werde von einem Projektorchester live gespielt.

Als Höhepunkt des Samstags erklingt um 19.30 Uhr der Große Zapfenstreich auf dem Marktplatz. Ausführende sind die Historische Bürgerwehr Biberach, die Historische Bürgerwehr Dietenheim sowie die Bürgermiliz Sipplingen. Unterstützt werden sie von 70 Fackelträgern der Feuerwehr Biberach. Mit dabei sind außerdem Fahnenabordnungen von 24 weiteren Bürgerwehren. Als Ehrengast wird Innenminister Thomas Strobl erwartet.

Sonntag, 10. September

Sonntag, 10. September: Nach einem ökumenischen Festgottesdienst ab 10 Uhr in St. Martin, organisiert vom ACK Biberach, wartet ab 12.30 Uhr der Höhepunkt des Wochenendes auf die Zuschauer entlang der Innenstadtstraßen: der Landesfestzug.

99 Gruppen, darunter 37 Musikkapellen, ziehen mit insgesamt rund 3000 Teilnehmern und 30 Pferden sowie Gespannen auf der Umzugsroute der Schützenfestumzüge durch die Stadt. Aufgeteilt sind die Gruppen in verschiedene Blöcke. So gibt es ein kurzes „Biberacher Intro“ mit Biber–Standarte und Kleinen Schützentrommlern– und -pfeifern ehe ein großer Block mit Trachtengruppen, Volkstanzgruppen, Landsmannschaften, Bürgerwehren und Musikkapellen aus dem ganzen Land folgen.

Der zweite Biberacher Teil beginnt mit den Gruppen des „Tanz durch die Jahrhunderte“. Außerdem sind die Stadttore sowie die Bauerngruppen aus den Teilorten zu sehen. Nicht fehlen darf auch die Schwarz–Vere–Bande. Den Abschluss bilden Gruppen aus dem Härtsfeld (Ostalb). Dort finden die nächsten Heimattage statt. Ministerpräsident Kretschmann überreicht deshalb ab 14.45 Uhr die Heimattagefahne an die Härtsfeld–Delegation, die dazu neben der Kleinen Schützenmusik auf dem Marktplatz Aufstellung nimmt.

„Wir wollen beim Landesfestzug ein umfassendes Bild der Trachten und Traditionen aus ganz Baden–Württemberg zeigen“, sagt Reinhold Frank. Dass Biberach sich mit einem so großen eigenen Teil aus der Tradition des Schützenfests einbringe, sei faszinierend. „Das ist nicht in jeder Heimattagestadt so.“ Guido Mebold, vom Vorstand der Schützendirektion und für die Aufstellung des Umzugs mitverantwortlich, legt aber Wert darauf, dass es nicht um die Wiederholung des Historischen Festzugs des Schützenfests geht. Anders als in früheren Jahren wird der Landesfestzug allerdings nicht im SWR–Fernsehen übertragen. „Das finden wir schade“, sagt Reinhold Frank, „angesichts der Tatsache, dass jedes Jahr auch Fasnetsumzüge stundenlang übertragen werden.“

Die Landesfesttage enden ab 16 Uhr mit einem Orgelkonzert in St. Martin. Unter dem Motto „Best of Justin Heinrich Knecht“ erklingen wichtige Werke des Biberacher Komponisten, gespielt von Kirchenmusiker Stephan Debeur. Tickets gibt es an der Abendkasse (zwölf Euro, ermäßigt sechs Euro).

In der Stadt gibt es am Festwochenende neben den städtischen Parkgaragen weitere Parkmöglichkeiten, die kostenfrei sind. Eine frühzeitige Anfahrt wird empfohlen, weil es bedingt durch die einzelnen Veranstaltungen zu verschiedenen Sperrungen kommt.

Das gesamte und ausführliche Programm gibt es unter heimattage–biberach.de/landesfesttage