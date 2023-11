Christkindles-Poststelle: Seit 20 Jahren ist sie fester Bestandteil des Christkindles-Markts. Weihnachtlich dekoriert, mit Schlitten und Elch, können die Kinder an der Hütte 61 täglich ihre Wunschzettel schreiben, malen oder basteln und anschließend in den eigens dafür bereitgestellten Briefkasten einwerfen. Am 2. und 3. Dezember, von 13 bis 16 Uhr, und am Dienstag, 5. Dezember, von 15 bis 18 Uhr, werden die Kinder von einem Weihnachtsengel unterstützt, der die Briefe in Empfang nimmt und auch beim Schreiben oder Malen behilflich ist. Die Briefvorlagen gibt es an der Poststelle sowie online unter www.biberacher-christkindlesmarkt.de. Kinder können aber auch einen eigenen Brief gestalten. Das Christkind beantwortet mit seiner himmlischen Helferschar alle eingegangenen Briefe. Also Absender nicht vergessen.