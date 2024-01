Biberach

Darum verlässt der Leiter das Finanzamt Biberach und wechselt nach Ravensburg

Biberach / Lesedauer: 3 min

Fast neuen Jahre hat Roland Eberhart das Finazamt Biberach geleitet. (Foto: Markus Dreher )

Insgesamt rund 16 Jahre war Roland Eberhart in Biberach und in den Außenstelle in Riedlingen. So blickt er zurück. Und so geht es weiter.