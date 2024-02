Rund 700 Feuerwehren sollen sich laut einem Zeitungsbericht am Wochenende an einem bundesweiten Protest beteiligen, zu dem die Bauern-Initiative „Land schafft Verbindung“ aufgerufen hat. Auslöser ist der Fall eines Berliner Feuerwehrmanns, der sich in Dienstkleidung mit protestierenden Landwirten solidarisiert hat, und dem deshalb ein Disziplinarverfahren drohen soll. Die Feuerwehren in Biberach und Laupheim werden jedoch nicht mit den Landwirten protestieren.

Laut Zeitungsbericht soll es vom 10. bis 11. Februar ein bundesweites Aktionswochenende geben - symbolisch ab 11.20 Uhr, abgeleitet vom Notruf 112. Dabei sollen Feuerwehrautos auf die Bauernhöfe gefahren werden, die Blaulichter einschalten und die Sirenen heulen lassen. Landwirte wollen ihre Traktoren vor den Feuerwachen parken. Es sollen Infostände aufgebaut und Flugblätter an Passanten verteilt werden, um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu protestieren und die Solidarität mit dem Berliner Feuerwehrmann zu bekunden.

Feuerwehr hat Neutralitätspflicht

Die Freiwillige Feuerwehr Biberach wird sich jedoch nicht an den Bauernprotesten beteiligen. „Wir haben den entsprechenden Pressebericht auch gelesen und das innerhalb unseres Kommandos besprochen“, sagt der Biberacher Feuerwehrkommandant Florian Retsch. Die Feuerwehr sei in der Zuständigkeit der Kommune, also der Stadt Biberach. „Wir haben unserem Dienstherrn gegenüber eine Neutralitätspflicht.“ Die Teilnahme an einer Protestaktion würde dieser Pflicht widersprechen. „Wir werden uns aus Biberacher Sicht also nicht daran beteiligen“, so Retsch. Ohnehin sehe er keinen inhaltlichen Zusammenhang zwischen den Protesten der Landwirte und der Feuerwehr.

Ähnliche Töne kommen aus Laupheim. „Die Feuerwehr ist neutral und solidarisiert sich weder mit den Bauern noch mit dem Bauernprotest. Das halte ich für wichtig“, erklärt der Kommandant der Laupheimer Feuerwehr, Andreas Bochtler.

Disziplinarverfahren wohl vom Tisch

An der Blaulicht-Aktion am 11. Februar um 11.20 Uhr will sich die Laupheimer Feuerwehr dennoch beteiligen, wenn auch aus anderem Grund. „Wir solidarisieren uns mit dem Berliner Feuerwehrkameraden, dem ein Disziplinarverfahren droht“, so Bochtler. Er hält die Reaktion für überzogen, dies müsse die Demokratie aushalten. „Daher zeigt diese Aktion die Solidarität mit einem Feuerwehrkameraden, der nichts gemacht hat, für das man ihn bestrafen muss“, so Bochtler.

Die Blaulichtaktion scheint aber gar nicht mehr nötig, denn das Thema Disziplinarverfahren scheint für den Berliner Feuerwehrkameraden inzwischen vom Tisch. So schreibt die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) an ihre Feuerwehrleute: „Auf das Gebot zur Mäßigung und Zurückhaltung bei der politischen Betätigung noch einmal hinzuweisen, sollte im nun in Rede stehenden Fall meines Erachtens ausreichen und auch das habe ich bereits mit Bekanntwerden mitgeteilt. Wie hieraus nun entstehen konnte, dass ich mit Strafe drohen würde, ist mir tatsächlich ein Rätsel. Glauben Sie mir, so schlimm ist ein Gespräch mit mir nicht.“