Chris de Burgh, Foreigner, Nena, Michael Patrick Kelly, Status Quo, Dieter Thomas Kuhn oder Sarah Connor ‐ sie und viele weitere Pop- und Rockstars sind in den vergangenen rund 15 Jahren im Sommer mit Auftritten auf dem Biberacher Marktplatz zu Gast gewesen. Schon dieses Jahr gab es aber kein Marktplatz-Open-Air mehr und auch 2024 wird es keines geben. Die Veranstalter Carlheinz Gern (Radio Donau 3 FM) und Franz Bernhard (Allgäu Concerts) ziehen mit ihrem großen Open-Air mit Status Quo, Spider Murphy Gang und Ben Zucker nächstes Jahr auf den Ehinger Marktplatz und sparen nicht mit Kritik am Standort Biberach.

Auf dem Marktplatz in Ehingen tritt am 6. Juni 2024 Schlagersänger Ben Zucker auf, zwei Tage später folgen Status Quo und die Spider Murphy Gang. Das haben die Veranstalter Gern und Bernhard am vergangenen Donnerstag in Ehingen bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Bei der Veranstaltung handelt es sich um das Konzertformat, das die beiden in den vergangenen rund 15 Jahren immer im Sommer auf dem Biberacher Marktplatz organisiert haben. Letztmalig fand dies bisher im Sommer 2022 mit Konzerten von Sarah Connor, Uriah Heep und Slade statt.

Kritik an Händler-Umfrage

Schon bei diesen Konzerten knirschte es hinter den Kulissen vernehmlich. Carlheinz Gern ärgerte sich damals über eine Umfrage unter den Mitgliedern der Biberacher Werbegemeinschaft, die mitteilen sollten, ob die Open-Air-Konzerte positive oder negative Auswirkungen auf ihr Geschäft hätten und in einer zweiten Frage, ob man solche Großveranstaltungen grundsätzlich positiv für die Stadt finde. Anlass für die Umfrage war die Kritik einiger Einzelhändler am Marktplatz an Absperrungen und Soundchecks an und vor den Veranstaltungstagen, die zu einem „Kundenfrequenzproblem“ geführt hätten, so der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Gustav Eisinger, damals gegenüber der SZ.

Allerdings gab es zwischenzeitlich auch Veränderungen in der Zusammenarbeit mit der Stadt Biberach. So habe man die Leistungen des Bauhofs und die Nutzung des Rathauses als Backstagebereich in früheren Jahren immer kostenfrei in Anspruch nehmen dürfen. „Das hat uns in der Kalkulation der Konzerte und der Ticketpreise sehr geholfen“, sagt Gern. Inzwischen hätten sich die Rahmenbedingungen auf städtischer Seite allerdings verändert. „Es wurde uns erklärt, dass dies rechtlich nicht mehr möglich ist und uns das alles in Rechnung gestellt wird.“

Roter Teppich in Ehingen

Nach der Pause in diesem Jahr zogen Gern und Bernhard nun die Konsequenz und wählten Ehingen als neuen Veranstaltungsort für 2024. „Die geringe Wertschätzung der Stadt Biberach für unsere Aufbauarbeit und der Widerstand aus Teilen des Marktplatz-Einzelhandels hat einen Wechsel nach Ehingen beflügelt“, resümiert Franz Bernhard. Dort habe man ihnen mit ihren Open-Air-Plänen quasi den roten Teppich ausgerollt, sagt Gern. „Die Ehinger sind seit Jahren an uns dran und bitten uns, dort auf dem Marktplatz was zu veranstalten.“ Probleme mit Stadtverwaltung und Einzelhandel gebe es dort nicht, im Gegenteil: „Die können kaum erwarten, dass es losgeht.“

Empfohlene Artikel Rabatt mit Abokarte Diese Weltstars rocken bald den Ehinger Marktplatz q Ehingen

Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler will die pauschale Kritik der Konzertveranstalter so nicht stehen lassen. Er habe sich Ende Juli mit Carlheinz Gern zu einem Gespräch getroffen, dass aus seiner Sicht sehr konstruktiv verlaufen sei, so Zeidler auf Nachfrage der SZ. Er selbst, so der OB, sei bei den beiden Konzerten 2022 nicht vor Ort gewesen, habe aber im Nachgang den Eindruck gehabt, dass manches möglicherweise „etwas suboptimal“ gelaufen ist. Gern und er seien im Juli aber so verblieben, dass man sich Anfang 2024 wieder zusammensetze und das Open-Air dann 2025 wieder in Biberach stattfinde. Natürlich wolle man auch hier solche Konzerte haben, sagt Zeidler.

2025 wieder in Biberach?

Bei Carlheinz Gern klingt das Ganze etwas anders. Das Gespräch mit OB Zeidler sei gut gewesen, bestätigt auch er. Ob es aber 2025 wieder ein Marktplatz-Open-Air in Biberach gebe, sei noch nicht ausgemacht. „Das ist für mich eine Frage des Aufwands: Wie weit will ich den treiben, wenn es woanders möglicherweise einfacher geht.“ Gern regt an, das Open-Air aus dem städtischen Kulturetat zu bezuschussen. Zeidler wiederum schlägt vor, den Ticketpreis um einen Euro zu erhöhen, um so die städtischen Kosten zu decken. Stoff für Diskussionen ist also gegeben.

Grundsätzlich habe er die Konzerte in Biberach immer gerne gemacht, meint Gern. „Ich habe hier zwölf Jahre gelebt und bin eigentlich mit dem Herzen Biberacher. Aber am Ende muss es für uns aufgehen. Wir wollen nicht nur geduldet sein.“