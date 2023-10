Daniel Wagner ist neuer Landesmeister im Poetry Slam

Bereits zum zwölften Mal trafen sich die besten Poetinnen und Poeten Baden-Württembergs zu den Landesmeisterschaften im Poetry-Slam, um die neue Slam Königin oder den neuen Slam König des Bundeslandes in den U20 und Ü20 Wettbewerb zu küren. In Biberach wurde bereits 2019 die Landesmeisterschaft im Poetry-Slam ausgetragen, umso mehr freute es die Veranstalter Tobias Meinhold vom „KultuReservoir“ sowie die Moderatoren Marvin Suckut und Tobias Heyel, dass auch in diesem Jahr die Wieland-Stadt Mittelpunkt des Finales des Wettbewerbs ist.

Der Finaltag in Biberach am Samstag, 30. September, versprach große Spannung. Begonnen wurde um 16 Uhr mit dem U20 Nachwuchswettbewerb, zu dem rund 150 interessierte Besucher kamen. Neun junge Poetinnen und Poeten traten in drei Dreiergruppen gegeneinander an. Moderiert wurde der Wettbewerb von der bekannten Stuttgarter Slam-Poetin Lena Stokoff. Die Poetry Academy Biberach stellte mit Madlenka Merk und Laura Necker gleich zwei Starterinnen, die zusammen mit Freya Höynck ins Finale einzogen. Alle drei Poetinnen zeigten mit ihren Texten ihr sprachliches Können, doch zum Schluss setzte sich die erst 15-jährige Waldorfschülerin Madlenka Merk mit Ihrem Vortrag durch, den sie frei und ohne Textblatt souverän vortrug.

Das große Finale im Ü20 Wettbewerb war mit 300 Zuschauern komplett ausverkauft und man merkte von Anfang an, dass das Publikum richtig Lust auf Poetry-Slam hat. Die Moderation übernahmen Tobias Meinhold und Tobias Heyel. In zwei Vierergruppen traten nun die besten der Baden-Württembergischen Poetry Szene gegeneinander an und performten in allen textlichen Facetten, sei es Prosa, Lyrik oder Spoken Word. Neun Jurypersonen aus dem Publikum, die im Vorfeld gebrieft wurden, hatten es nun also in der Hand, wer zum Schluss auf dem Treppchen steht. Die beste und die schlechteste Wertung wurden immer gestrichen, wo bei zehn Punkte die höchste und null Punkte die schlechteste Wertung ist. Somit wäre die maximale Punktzahl 70.

Ins Finale schafften es Richard König, der für das „Wortkonzert Biberach“ angetreten ist, Hank M. Flemming, von Poetry-Slam Aalen und Daniel Wagner von Poetry Slam-Esslingen, der für die erkrankte Tonia Krupinski nachgerückt ist. Als erstes musste Richard König antreten und sein Text trug den Titel „Aller guten Dinge“.

Dieser Text erzählte die Geschichte dreier bester Freunde in ihrer Jugendzeit. Obwohl die drei zu Beginn nicht zu trennen sind, zerfällt die Gruppe leider im Laufe der Zeit. Der erste Freund geht verloren an die Liebe zu einer Frau. Der zweite Freund geht verloren an die Schrecken psychischer Krankheit. Schlussendlich bleibt der dritte Freund zurück und lässt die alte Zeit, mit einem melancholischen Blick zurück, Revue passieren und schwört sich, sie nie zu vergessen. Ein Text, der sich mit Gedanken an die eigene Jugend, Freundschaft, Melancholie, Abschied und der Wichtigkeit von Erinnerungen beschäftigt.

Als zweites war nun Hank M. Flemming dran und sein Vortrag hatte den Titel „Die Ballade vom Schiff“. Als er die Lebenswirklichkeiten verschiedener Charaktere skizierte, wird es so still, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. Doch statt in Betroffenheit gipfelt der Text in der Frage, ob es nicht „emotionale Epressung“ sei, wenn Slamtexte sich fremdes oder ausgedachtes Leid zu eigen machen.

Den Abschluss bildete Daniel Wagner, der schon zweimal die Landesmeisterschaften für sich entscheiden konnte. In seiner unverwechselbaren Art der Performance widmete er sich in rasend schnellem Vortrag dem Thema „Seltsame Infektionskrankheit: Die Schwangerschaft“: „Die Schwangerschaft heißt auf Jugendsprache ,Kugelgrippe’. Und das ist definitiv nicht ganz abwegig, bei der ganzen Kotzerei und dem parasitären Etwas, das den Wirt fast von innen auffrisst. Und die Geburt erst! Gut, dass nur Frauen die Kugelgrippe kriegen können, denn kein Mann dieser Welt würde das überleben. Und nach der Geburt gehts ja erst richtig los: Versklavung der Eltern, Verwüstung der Wohnung, Schlafentzug und finanzieller Ruin! Mütter, das habt ihr für uns (mit)gemacht, dafür mal ein Danke!“

Am Ende setzte sich Wagner denkbar knapp gegen Richard König und Hank M. Flemming durch und darf sich nun nach 2010 und 2018 zum dritten Mal über die Krone freuen.