Mehr als 20 verschiedene musikalische Acts lassen den Gigelberg am 1. und 2. September beben. Beim vierten Free Flow Festival in Biberach haben sich die Macher noch einmal selbst übertroffen und ein zweitägiges Festival inklusive abwechslungsreichem Rahmenprogramm organisiert. Auf der Bühne stehen neben den bekannten Bands Culcha Candela und Glasperlenspiel, auch die Rapper Symba, OG Keemo, Majan und Afrob.

Des Weiteren treten auch die Biberacher Sänger und Songwriter Luke Noa und Sweed auf. Und abends ab 19 Uhr öffnet dann an beiden Tagen die Gigelberghalle für die Aftershow–Partys mit verschiedenen bekannten DJs wie Torsten Kanzler und Martin Horger.

Große Chill–out–Area

Der Gigelberg bietet für das zweitägige Festival die passende Open–Air–Location. Die Bühne steht auf dem geteerten Parkplatz, es wird ein kleines Riesenrad geben und auf der Wiese zwischen Gigelberghalle und Stadtbierhalle gibt es einen großen Chill–out–Bereich mit einem abwechslungsreichen Angebot für Jung und Alt.

„In den vergangenen Jahren war es eher ein Festival für die jüngere Generation“, sagt Julius Exner, einer der Organisatoren. „Jetzt haben wir ein Festival für alle geplant.“ Die Großveranstaltung ist in diesem Jahr auch Teil der Biberacher Heimattage und wird von der Initiative Musik des Bundes gefördert.

Der Gigelberg verwandelt sich in eine zweitägige Festival-Location: Das ist alles am Wochenende, 1. und 2. September, geboten. (Foto: Free Flow Festival )

„Im Vergleich zu den anderen Jahren sind wir krass gewachsen“, sagt der Biberacher Julius Exner. „Unser Ziel war es immer, ein Festival von Biberachern für Biberacher zu organisieren und, ich glaube, das haben wir bislang ganz gut geschafft.“

Insgesamt 150 Helferinnen und Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf und die Organisation im Vorfeld. „Ohne diese Menschen und die ganzen Sponsoren könnten wir ein solches Festival nicht stemmen und dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Julius Exner.

5000 Menschen pro Tag

Und wie es sich für ein Festival gehört, gibt es auch sechs Foodtrucks und Getränkestände, einen Graffiti–Workshop mit dem Biberacher Streetartkünstler Daschu — und einiges rund um Mode, Kunst und Kultur. Auch eine Tätowiererin aus Köln wird zu Gast sein, ebenso das Biberacher Künstlerkollektiv Motiv. „Es steht also nicht nur die Musik im Vordergrund, sondern auch Kunst im Allgemeinen.“

Der Ticketvorkauf läuft bereits auf Hochtouren. Der Samstag ist bereits zu 70 Prozent ausgebucht. Und wer noch Tickets für die Aftershow–Partys möchte, muss sich beeilen, „die sind schon fast alle weg“. Das Festival ist pro Tag für 5000 Menschen ausgelegt. „Es wäre natürlich geil, wenn wir das erreichen“, sagt Exner. „Denn der Erfolg des Festivals hängt auch von den Besucherinnen und Besuchern ab.“

Für 2024 laufen die Planungen bereits

Die Finanzierung ist für die Biberacher Organisatoren aber auch immer ein Risiko. „Da wir das Festival privat veranstalten, sind wir auf Sponsoren, Unterstützer und Helfer angewiesen“, sagt Exner. Für die Zukunft hoffen die Veranstalter darauf, das städtische Kulturamt für sich gewinnen zu können. „Wir würden das Free Flow auch gerne 2024 wieder in Biberach veranstalten, die Vorbereitungen laufen auch schon.“

Was den Veranstalter auch sehr wichtig ist, ist die Barrierefreiheit zum Beispiel für Rollstuhlfahrer, kostenloses Wasser und die Sicherheit. „Wir haben ein Awareness–Team, das sich um Menschen kümmert, die sich möglicherweise nicht wohlfühlen könnten oder sich irgendwie belästigt fühlen. Bei Festivals hat es sich etabliert, den Satz „Wo geht’s nach Panama“ auszusprechen und dann weiß jeder Bescheid.

Barrierefrei und inklusiv

Auch Inklusion steht im Mittelpunkt: „Wie schon erwähnt, möchten wir ein Festival für alle Menschen organisieren“, sagt Julius Exner. So haben zum Beispiel Menschen mit Behinderung freien Eintritt und es gibt auch ein Podest für Rollstuhlfahrer mit freiem Blick zur Bühne.

Und für den Fall, dass es während des Festiavls sehr heiß sein sollte, gibt es kostenloses Wasser für alle. Mitten auf dem Gelände ist ein Wasserstand aufgebaut, an dem sich alle Gäste ihre Flaschen oder Becher mit Leitungswasser befüllen können. „Jetzt hoffen wir einfach auf gutes Wetter und dann kann die Party steigen“, sagt Julius Exner. Als Letztes hofft er auch noch auf die Akzeptanz der Anwohnerinnen und Anwohner auf dem Gigelberg. „Es wird an den beiden Tagen ein bisschen lauter, aber es sind ja nur zwei Tage und nicht zehn wie an Schützen.“

Weitere Infos zum Free Flow Festival, das Line-up und Tickets gibt es online unter: www.freeflowevents.de, täglich können Tickets aber auch vor Ort an der Kasse gekauft werden.