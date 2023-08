Country–Band spielt in Biberach

„Ronny Nash & his Whiteline Casanovas“ aus dem Raum Rosenheim sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der süddeutschen Country–Szene. Die fünf Musiker reisen für ein Rondellkonzert am Sonntag, 3. September, nach Biberach. Das Konzert findet wetterunabhängig im Foyer der Stadthalle statt und beginnt um 19 Uhr. Line Dancer sind herzlich willkommen.

Mit professionellen Arrangements lädt die Band ihr Publikum auf eine musikalische Reise quer durch den Südwesten der USA ein. Im umfangreichen Repertoire der Band finden sich neben Songs aus den verschiedensten Epochen auch eigene Kompositionen, wie der Titelsong des Albums „I wanna dance with you on a Rainbow“ oder ihr deutscher Titel „Bajou Betty“.