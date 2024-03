Computer- und Buchhaltungskurse mit Bezuschussung

Die Kreishandwerkerschaft Biberach bietet eigenen Angaben zufolge ab April 2024 diverse Computerkurse an.

Dazu gehört Outlook - Grundlagenkurs von 9. bis 23. April (dreimal dienstags) sowie Word-Workshop (Grundlagen und Auffrischung) von 11. April bis 16. Mai. Kurszeiten sind jeweils von 18 - 21 Uhr. Bei allen Kursen werden PC-Kenntnisse vorausgesetzt.

Mit Dozentin Edeltraud Ziegler findet für Anfänger und Wiedereinsteiger von 13. April bis 29. Juni (achtmal samstags) ein Grundlagenkurs „Fit für die Buchhaltung“ statt. Im Kurs werden praxisbezogene Fallbeispiele mit praktischer Anwendung unter Einsatz von branchenüblicher Software behandelt.

Wenn ESF-Plus-Fachkursförderung bewilligt wird, erhalten Teilnehmende bis zum 54. Lebensjahr 30 Proeznt, ab dem 55. Lebensjahr 70 Prozent Zuschuss, so die Ankündigung der Kreishandwerkerschaft. Teilnehmende ohne Berufs- und ohne Studienabschluss werden mit 70 Prozent bezuschusst. Hierzu zählen auch Auszubildende, die sich aktuell in Erstausbildung befinden. Gefördert werden Beschäftigte und Unternehmen, wobei entweder der Wohnort oder der Beschäftigungsort in Baden-Württemberg liegen muss. Nicht gefördert werden Beschäftigte vom öffentlichen Dienst.

Detaillierte Infos und Anmeldeunterlagen finden online unter https://kreishandwerkerschaft-bc.de/weiterbildung/

Anfragen und Beratung gibt es unter der Rufnummer 07351/509233 oder Mail an [email protected]