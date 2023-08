Cold Turkey rocken beim Rondellkonzert

Die Kult–Rock–Band Oberschwabens, Cold Turkey, ist am Sonntag, 13. August, beim Rondellkonzert zu Gast. Ihre kraftgeladene Rockshow wirkt auf das Publikum wie ein Jungbrunnen, der sie zurückbeamt in die Zeit, als Bands wie T. Rex, The Sweet, Status Quo und Led Zeppelin gegen den braven Alltagsmief aufbegehrten.

Mit der Power–Stimme von Otto Hehl, den Brüdern Martin und „Aja“ Gratz an Drums und Gitarren, sowie Rolf „Blocker“ Stephan, verantwortlich für die tiefen Töne, bildet Cold Turkey ein explosives Gemisch. Es ist wohl diese einmalige Mischung an Musiker–Typen, die ein Konzert mit Cold Turkey auch nach über 30 Jahre immer zu einem besonderen Erlebnis werden lässt. Und spätestens, wenn Martin „Zeisel“ Gratz beim „Jethro Tull–Special“ den „Lokomotive Breath“ durch seine Querflöte zischen lässt, wird sich auch das Stadtgartenrondell wieder in einen Hexenkessel verwandeln. Mehr Infos unter www.muna–bc.de und www.coldturkeyrock.de.