Ida Clement hat zum Auftakt der deutschen Tennismeisterschaften in Biberach als einzige Württembergerin die erste Runde der Qualifikation überstanden. Die Spielerin vom TV Reutlingen schlug Isabel Heupgen (Kölner THC Stadion Rot-Weiss) in zwei Sätzen klar mit 6:4 und 6:2.

„Das war eine gute und überzeugende Leistung von Clement. Sie ist verdientermaßen am Montag im Quali-Finale dabei“, sagte Dieter Gutermann, der gemeinsam mit Stefan Hofherr das Turnierdirektoren-Duo bei der DM bildet. Die zweite Württembergerin, Gwendolyn Fedel (TV Reutlingen), die mit einer Wildcard ausgestattet in der ersten Runde der Qualifikation antrat, verlor derweil gegen Georgina Groth (Großflottbeker THGC) mit 2:6 und 0:6. Clement trifft nun im Qualifikations-Finale am Montag (ab 10 Uhr) auf Groth.

Ebenfalls das Qualifikations-Finale am Montag (ab 12 Uhr) erreichte bei den Männern der Württemberger Aaron Funk (TSC Renningen). Er bezwang den an Quali-Position eins gesetzten Robin Sanz (TC Iserlohn) mit 6:4 und 7:5. „Das war eine reife Vorstellung von Funk, die Nummer eins muss man erstmal schlagen“, so Gutermann. Nächster Gegner von Funk ist nun Bastian Bross (TC Blau Weiß Oberweier), der in zwei Sätzen (7:5, 7:6) Mathis Dahler (TC Bernhausen) ausschaltete.

Mit Stefan Peter Hampe (TEC Waldau) und Kevin Hümpfner (VfL Sindelfingen 1862) stehen zwei weitere Württemberger in Finale der Qualifikation. Hampe (TEC Waldau) setzte sich gegen Mike Steib (TC Weiß-Blau Würzburg) durch (6:3, 4:6, 10:6), Hümpfner gewann das Sindelfinger Vereinsduell gegen Adrian Kohler in drei Sätzen (6:7, 7:5, 10:4).

Hümpfner spielt nun im Qali-Finale gegen Nino Toto, der Mika Berghaus (Rochusclub Düsseldorf) besiegte, um den Einzug in die erste Hauptrunde. Hampe wird im württembergischen Duell gegen Emil Rast (TC Oberstenfeld) gefordert sein, der Lamin Lourenzo da Silva (TC 1899 Blau-Weiss Berlin) in zwei Sätzen bezwang (7:6, 6:4).

Das sehr gute Abschneiden der Württemberger komplettierte Sebastian Gampert (TC Hechingen), der Ruben Hartig (OTHC Oberhausener THC) schlug (6:2, 6:3) und als nächstes gegen Serign Samba (Großflottbeker THGC), der sich gegen David Eichenseher (TC Schießgraben Augsburg) durchsetzte, ran muss.