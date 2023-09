Biberach

CJD Biberach lädt zum Spazieren gehen und Kennenlernen ein

Biberach

Das Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) in Biberach lädt Einheimische und Zugewanderte Menschen aller Altersgruppen gleichermaßen ein, an einem „Walk & Talk“ teilzunehmen. Gemeinsam spazieren gehen, neue Kontakte knüpfen, interessante Gespräche führen und dabei die Schönheit von Biberach entdecken — all das erwartet die Teilnehmer dieser Aktion, wie der CJD Biberach mitteilt.

