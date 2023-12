Die Ewa Riss veranstaltet zusammen mit der Firma Grün Team am Freitag, 8., und Samstag, 9. Dezember, ihren Christbaumverkauf für den guten Zweck. Pro verkauftem Baum gehen sechs Euro an die Stiftung „Kinder in Not“ in Biberach. Die Stiftung verwendet die Spende für ihre Aktion „Wunschbuch“.

Die Aktion soll Kindern im Landkreis Biberach einen Zugang zum Lesen ermöglichen, die sonst keine Chance dafür haben. Ohne komplizierte Antragstellung konnten Kinder beziehungsweise deren Eltern ihren Buchwunsch bei der Stiftung einreichen. Die Wünsche wurden bearbeitet und die gewünschten Bücher anschließend von einer lokalen Buchhandlung kostenlos an die Kinder nach Hause geschickt.

Der Verkauf der Christbäume findet am Freitag, 8. Dezember, von 13 bis 18 Uhr und am Samstag, 9. Dezember, von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz der Ewa Riss, Freiburger Straße 6 in Biberach, statt. Für eine kleine Stärkung der Besucher ist ebenfalls gesorgt. An beiden Tagen dürfen sich die Besucher über heißen Punsch und Waffeln freuen.