Christbaumverkauf bringt 2500 Euro für die Bauhütte ein

Der Christbaumverkauf der Bauhütte Simultaneum an zwei Samstagen vor Weihnachten auf dem Viehmarktplatz ist ein voller Erfolg gewesen. Mit kräftiger Unterstützung des Verkaufsteams und der treuen Biberacher Kunden seien 178 Bäume verkauft worden, heißt es in der Pressemitteilung. Ein Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro wurde daher von der Firma Grünteam an den Vorstand der Bauhütte überreicht, Auch diese Spende trägt ihren Anteil zur Erhaltung der Stadtpfarrkirche bei. Als Nächstes soll die Innenbeleuchtung und die Sanierung der Orgel in Angriff genommen werden. Die Bauhütte mit ihrem Verkaufsteam freut sich schon auf die zwei Verkaufssamstage im Jahr 2024.