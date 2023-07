Ceylin Öztürk und Elias Nosse gewinnen das Biberschießen

Ceylin Öztürk und Elias Nosse von der Dollinger–Realschule haben am Montagnachmittag das Biberschießen des Biberacher Schützenfests gewonnen. Die Zehntklässlerin und der Neuntklässler erzielten jeweils die Maximalzahl von 24 Ringen und sind damit das diesjährige Schützenkönigspaar. Ihr Gewinn ist ein Geldpreis und die Fahrt in einer Kutsche beim Historischen Festzug am Dienstag.

2600 Schüler machen mit

Rund 2600 Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Biberacher Schulen schossen am Montag um die Wette. So auch die 16–jährige Johanna, die gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen von der Gebhard–Müller–Schule ebenfalls auf die Biberscheibe schießt. Ihr und ihren Mitschülern ist es freigestellt, ob sie ihr Glück beim Schießen probierenwollen. Die Elftklässlerin macht jedoch nicht mit, um zu gewinnen, sondern „für das Gefühl“, wie sie sagt.

Dosen mit Schützengutsle sind Kult

„Montags und dienstags trifft man hier einfach alle, weil alle frei haben“, sagt Johanna. Sie und ihre Mitschülerinnen erzielen alle zwischen sieben und zwölf Ringe — dafür bekommen sie vier Euro und die typische Dose mit Schützengutsle. Über die Dose freut sich laut Johanna vor allem ihre Mutter, die die bunten Behälter sammelt.

Seit 1910 gehört das Schießen zum Fest

Die Dosen und das Biberschießen sind Kult beim Schützenfest, erklärt Peter Hermann von der Schützengilde, die den Wettkampf gemeinsam mit der Schützendirektion und den Schulen ausrichtet. Bereits 1910 wurde das Schießen, zunächst als Adlerschießen, eingeführt. Während der NS–Zeit wurde mit dem Luftgewehr statt mit der Armbrust geschossen.

Mädchen dürfen seit 50 Jahren mitschießen

Damit der Wettkampf zwischen den Schulen aber einen weniger militärischen Charakter hat, führte man ab 1950 die Armbrust wieder ein. Seit knapp 50 Jahren sind auch Mädchen beim Biberschießen mit von der Partie, sagt Peter Hermann.

Beide Gewinner erreichen 24 Ringe

Maximal 24 Ringe können die Schüler mit ihren zwei Schuss auf der Scheibe erreichen. Diesmal kamen beide Gewinner auf diesen Wert. Noch dazu ist das Schützenkönigspaar das zweite Jahr in Folge von der Dollinger–Realschule.