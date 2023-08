CDUler wandert auf den Bussen

Den traditionellen Wandersommer der CDU–Landtagsfraktion gibt es bereits seit vielen Jahren. In diesem Jahr war der Wahlkreis Biberach an der Reihe. Der Vorsitzende der CDU–Landtagsfraktion, Manuel Hagel, sowie der Wahlkreisabgeordnete Thomas Dörflinger konnten neben weiteren Landtagsabgeordneten eine große Schar an Wanderfreunden begrüßen.

„Die Wanderung von Riedlingen, über Unlingen und Möhringen auf den Bussen ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, die Schönheit unserer Heimatregion zu erleben und mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagte Thomas Dörflinger zu Beginn der Wanderung. Nach einleitenden Worten von Bürgermeister Marcus Schafft zur Riedlinger Stadtgeschichte führte Helmut Emrich, Albvereinsvorsitzender aus Riedlingen, die Gruppe über die Eichenau nach Möhringen in der Gemeinde Unlingen. Dort begrüßten Bürgermeister Gerhard Hinz gemeinsam mit Ortsvorsteher Robert Halbherr die hungrige Wandergemeinschaft, die sich mit frischen Dennete von den Möhringer Backfrauen stärken konnten. Bürgermeister und Ortsvorsteher informierten währenddessen über die Aktivitäten in der Gemeinde Unlingen.

Mit neuen Kräften ausgestattet stieg die Gruppe anschließend auf den Bussen, wo Pater Alfred Tönnis mit einem spirituellen Impuls die Gruppe beeindruckte. Der Uttenweiler Bürgermeister Werner Binder erzählte vom „Bussenkindle“, bevor die Wandergruppe im Gasthaus Schönblick den Tag ausklingen ließ. „Ich glaube, der heutige Tag hat allen großen Spaß gemacht. Besonders danke ich den Backfrauen, den Bürgermeistern, Pater Alfred und unserem Wanderführer, Herrn Emrich, für die tolle Unterstützung bei der Reise durch unsere wunderschöne Region. Es war mir eine Ehre, unsere Heimat heute auch den Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion zeigen zu können“, verabschiedete Thomas Dörflinger alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg nach Hause. Die nächste Wanderung findet am 22. September im Wahlkreis Rottweil des Landtagsabgeordneten Stefan Teufel statt.