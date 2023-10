CDU-Kreisverband begrüßt Hagels Kandidatur

Die CDU im Landkreis Biberach begrüßt die angekündigte Kandidatur des Ehinger CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel beim Landesparteitag am 18. November um den Landesvorsitz der Christlich Demokratischen Union Baden-Württemberg. So stellt der Bundestagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Josef Rief fest, dass Manuel Hagel seine bisherige Amtszeit an der Spitze der CDU-Landtagsfraktion äußerst erfolgreich gestaltet hat. „Manuel Hagel hat gezeigt, dass er die CDU führen kann und die Werte, für welche die CDU steht, als unverrückbaren Kompass in seine politische Arbeit einfließen lässt.“ Der Biberacher Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger ist auch stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und arbeitet daher sehr eng mit Manuel Hagel zusammen: „Anpackend, pragmatisch und nahe an den Menschen dran, das macht Manuel Hagels politische Arbeit aus.“ Am 4. Oktober traf sich der CDU-Kreisvorstand zu einer Vorstandssitzung. Im Rahmen dieser Sitzung wurde ebenfalls über Strobls Ankündigung und Hagels Kandidatur gesprochen. Wie Josef Rief und Thomas Dörflinger begrüßen auch die Kreisvorstandsmitglieder der Biberach Christdemokraten einstimmig die Kandidatur von Hagel.