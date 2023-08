Im Sommergespräch äußern sich Vertreter der Fraktionen im Kreistag des Landkreises Biberach zu Themen, die das Gremium derzeit besonders beschäftigen. Im vierten Teil der Reihe kommen CDU–Fraktionssprecher Roland Wersch und Jürgen Schell, CDU–Kreisrat und Ingoldinger Bürgermeister, zu Wort.

Der Landkreis muss derzeit Rekordzahlen bei den zugewiesenen Geflüchteten bewältigen. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Wersch: Das Landratsamt leistet hier gute Arbeit. Aber der Druck ist enorm groß und wir brauchen permanent eine hohe Zahl von neuen Mitarbeitern. Noch finden wir gute Leute, trotzdem fehlen Kräfte uns für die ehrenamtliche Begleitung von Geflüchteten und im Bereich der Sprachen. Bei der Unterbringung finden wir im Gegensatz zu 2015 einen Markt vor, der ziemlich zu ist. Unser erklärtes Ziel im Landkreis ist ja, dass wir auf Turnhallen oder Dorfgemeinschaftshäuser verzichten, weil das die Missstimmung in der Bevölkerung deutlich steigern würde. In den Gemeinden, in denen es um die Anschlussunterbringung geht, ist der Wohnungsmarkt extrem angespannt.

Schell: In Ingoldingen hören wir oft, dass die Leute nicht in kleinere Gemeinden wollen, was vor allem mit dem ÖPNV–Angebot zusammenhängt. Gleichzeitig haben wir in der Bevölkerung die gleiche Not bei der Wohnungssuche. Wir müssen dann verständlich machen, dass wir die berechtigten Anliegen sowohl der Geflüchteten als auch der Bürgerschaft erfüllen müssen.

Wersch: Wir müssen die gesamte Problematik so lösen, dass die Leute das Gefühl haben: Es schafft die Republik, es schafft der Landkreis. Denn die Stimmung sieht man sonst auf dem Wahlzettel. Dann könnte bei der Kommunalwahl die AfD stärker werden, was wir uns nicht wünschen. Deswegen brauchen die Geflüchteten eine bessere Perspektive. Und da versagen wir im Moment in Deutschland, sind zu formalistisch, obwohl viele von den Leuten auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden können. Wenn unsere Ausländerbehörde alles macht, was möglich ist in der Auslegung von gesetzlichen Rahmenbedingungen, dann kann man vielleicht auf Kreisebene beschleunigen.

Außerdem brauchen wir viel mehr Transparenz und Dialog. Der Landkreistag, der Gemeindetag, die Landräte, alle haben sich jetzt von unten nach oben gewandt. Und das ist richtig. Solch eine Protestaktion haben wir seit Jahrzehnten nicht erlebt: Wir bemühen uns nach Kräften, aber wir kommen nicht mehr klar. Auf unserer Ebene müssen wir Dialogformate finden und der Bevölkerung reinen Wein einschenken. Dann erzählen die Leute untereinander nicht mehr, was sie glauben, sondern dann wissen sie, wie es tatsächlich ist.

Corona–Pandemie und Ukraine–Krieg haben in den vergangenen Jahren viele Themen in den Hintergrund gedrängt. Dazu gehört auch der Kampf gegen den Klimawandel. Wie sehen Sie den Landkreis hier aufgestellt?

Schell: Der Landkreis beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Klimaschutz, hat bereits zum zweiten Mal den European Energy Award in Gold erhalten. Wir haben gerade eine große Baustelle vor dem Landratsamt gehabt für den Anschluss ans Fernwärmenetz der Stadt Biberach, bei sämtlichen Umbau– und Neubaumaßnahmen achtet die Landkreisverwaltung inzwischen auch auf Anraten der Fraktionen auf einen klimaneutralen Standard. Der Landkreis war federführend an der Gründung der Energieagentur beteiligt, die Kommunen und Bürgern eine kostenlose Beratung bietet.

Wersch: Bei der Windkraft führt der Landkreis einen Kampf auf diplomatischer Ebene, damit der Bundeswehrstandort in Laupheim nicht alles verhindert. Ein weiteres Thema wäre die vereinfachte Zulassung von großen Photovoltaikanlagen. Auch weniger Maisäcker für Biogas und mehr Photovoltaik wären sinnvoll oder Geothermieanlagen für gesamte Wohngebiete. Allerdings ist das Bau– und Umweltwesen extrem am Recht orientiert. Aber da gibt es immer Dehnfugen und die werden im Landratsamt nicht ausreichend genutzt.

Für das Haushaltsjahr 2022 hat der Landkreis zuletzt ein sehr gutes Ergebnis verkündet. Die weitere Prognose fiel dagegen weniger euphorisch aus. Die Erhöhung der Kreisumlage, aktuell die niedrigste in Baden–Württemberg, könnte ein Thema werden.

Wersch: Wir schließen die Erhöhung der Kreisumlage nicht aus, sind hier aber sehr reserviert. Wir können auf Kreisebene nicht bei Freiwilligkeitsleistungen mit offener Hand geben und die Kommune nicht, weil sie durch die Kreisumlage zu sehr belastet wäre. Der Kreis muss überlegen, wie er seine Investitionen finanziert und sich nach der Decke strecken. Der Kreis hat auch noch Rücklagen. Wir könnten uns hier also einen Irrtum leisten und reden dann nächstes Jahr noch mal über die Kreisumlage, falls wir die Finanzsituation falsch bewertet haben.

Wie sehen Sie den Landkreis Biberach beim Thema Mobilität aufgestellt?

Schell: Wir haben 2019 im Landkreis einen neuen Nahverkehrsplan beschlossen, der unter anderem die Linienbündelung zur Stärkung unwirtschaftlicher Strecken enthält. Wir untersuchen bereits seit 2012, ob eine langsame Verbindung von Ulm her kommend auch über Ummendorf hinaus möglich ist. Das war vorher nicht so vom Kreis gesehen, dass das eine Kreisaufgabe sein kann. Wir haben dafür gesorgt, dass der Kreis das erkennt. Jüngst haben wir beschlossen, dass wir vier weitere Halte auf der Südbahn prüfen. Dort haben wir ja schon einen Halb–Stunden–Takt und wenn wir das bis Aulendorf durchziehen können, dann ist das für den südlichen Landkreis eines der größten Projekte in der Zukunft überhaupt. Das kostet mehrere Millionen Euro und da werden die Gemeinden und der Landkreis kräftig dabei sein. Das Ziel ist dann, dass diese Bahnhalte als ÖPNV–Knotenpunkte ausgerichtet werden.

Wersch: Der ÖPNV–Verdichtung stellt sich neben den Finanzen grundsätzlich die Frage der Möglichkeit. Das fängt bei den Bussen an, das geht bei den Fahrern weiter. Im Landkreis gibt es rund fünf Prozent ÖPNV–Verkehr und rund 95 Prozent Individualverkehr. Ich habe erhebliche Bedenken, dass wir diese Lücke in unserem Flächenlandkreis schließen können.

Im Landratsamt gibt es Überlegungen, in Form eines Eigenbetriebs Immobilien Wohnraum für Mitarbeiter, Auszubildende oder Geflüchtete zu schaffen. Was halten Sie von dieser Idee?

Wersch: Es gibt seit Jahren Fraktionen, die eine Art Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis fordern. Wir haben gesagt, die ist nicht nötig, weil wir im Landkreis gut versorgt sind mit sehr öffentlichkeitsnahen Wohnungsbaugesellschaften. Die Idee des Landrats geht tiefer. Er sagt: Wir haben jede Menge Liegenschaften, die nicht mehr genutzt werden. Was haltet ihr davon, wenn ich auf diesen Liegenschaften Wohnen ermögliche und in eigener Hand behalte? Das unterstützen wir total. Zudem können diese Investitionen durch Mieteinnahmen refinanziert werden.

Die Gesundheitslandschaft im Kreis Biberach hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Worauf kommt es hier nun aus Ihrer Sicht an?

Wersch: Die Strukturierung des Gesundheitswesens auf Kreisebene hat ja enorme Schwierigkeiten mit den Restriktionen in der Gesundheitspolitik. Und wenn man die Situation zum Beispiel in der Notaufnahme unseres Klinikums beklagt oder fehlende passgenaue Strukturen in Laupheim oder Riedlingen, dann hat das sehr viel mit dem System zu tun. Aber wir sind bereit, die Teilversorgung, auch in weiteren Bereichen wie Bad Schussenried, bei Bedarf zu unterstützen. Auch die Sana–Klinik in Biberach gehört unterstützt und nicht nur kritisiert. Dort machen die Mitarbeiter einen super Job. Natürlich wäre es schön, wenn wir eine Geriatrie hätten und wir unterstützen hier jede Bemühung. Wir sehen aber die Chancen, in den kommenden Jahren eine Geriatrie zu bekommen, als extrem schwierig an.

Welche weiteren Themen sollte der Landkreis im Blick behalten?

Wersch: Wir sollten unsere Unternehmen weiter maximal bei Grundstücks– und Genehmigungsfragen unterstützen, weil wir die Arbeitsplätze brauchen. In Deutschland macht sich Saturiertheit breit, das hat man am IGI Rißtal gesehen: Eigentlich brauchen wir doch nichts mehr, wir haben doch alles. Das ist der Anfang vom Ende.

Wichtig ist auch, dass wir die wohnortnahen Bildungs– und Ausbildungsangebote erhalten. Deshalb sind auch die Investitionen in die Berufsschulstandorte Biberach. Riedlingen und Laupheim wichtig. Dazu gehört auch die Förderung von Forschungs– und Hochschulentwicklungen, die für eine erfolgreiche Zukunft sehr wichtig ist.