Mit mehreren Einsätzen hatten es Feuerwehr, Polizei und DRK in der Silvesternacht zu tun. Der größte Schaden entstand kurz nach 1 Uhr bei einem Brand im Schlierenbachstraße. 78o7

„Viele unserer Feuerwehrleute haben den Jahresbeginn wieder in den roten Fahrzeugen verbracht“, sagte der Biberacher Kommandant Florian Retsch. Acht Einsätze zählte er zum Jahreswechsel.

Der Silvesterabend begann für die Feuerwehr Biberach vor Mitternacht mit der Notöffnung einer Wohnung, einem brennenden Papiercontainer in der Widdersteinstraße und der Brandsicherheitswache auf dem Marktplatz mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften, zusammen mit der DRK-Bereitschaft Biberach. Aus Sicht der Feuerwehrleute sei dort alles ruhig verlaufen, so Retsch.

Auch auf dem Biberacher Marktplatz war die Feuerwehr um Mitternacht präsent. (Foto: Feuerwehr Biberach )

Einsätze in der Stadthalle und in Ringschnait

Um 0.02 Uhr wurde die Feuerwehr zur Stadthalle Biberach gerufen, dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Grund hierfür war eindringender Qualm durch Silvesterfeuerwerk in der nahen Umgebung.

Um 0.07 Uhr wurde die Feuerwehr Biberach und die Abteilung Ringschnait nach Ringschnait in die Jakob-Bräckle-Straße nach Ringschnait zu einer brennenden Hecke gerufen, die aber durch Anwesende vor Ort bereits gelöscht werden konnte. Gegen 0.45 Uhr wurde eine brennende Feuerwerksbatterie im Bereich Hochvogelstraße abgelöscht.

70.000 Euro Schaden in der Schlierenbachstraße

Gegen 1.05 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aus, nachdem eine Hecke in der Schlierenbachstraße durch einen Feuerwerkskörper in Brand geraten war. Das Feuer griff auf einen Carport und zwei darin befindliche Autos über, auch das direkt angrenzende Wohngebäude wurde beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers auf das Haus konnte durch das schnelle Eingreifen der Wehr in letzter Minute verhindert werden.

Vor Ort waren sieben Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit mehr als 40 Einsatzkräften, unterstützt durch den Rettungsdienst und die Schnelleinsatzgruppe des DRK sowie die Polizei. Zwei Menschen wurden vorsorglich in die Biberacher Klinik gebracht. Am Carport und den Autos entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 70.000 Euro. Die Ermittlungen wegen der fahrlässigen Brandstiftung richten sich laut Polizei gegen eine 14-Jährige.

Rund 70.000 Euro Schaden entstanden bei dem Brand in der Schlierenbachstraße. (Foto: Feuer wehr Biberach )

Bis 4 Uhr war die Feuerwehren aus Biberach und Mettenberg dort mit Arbeiten beschäftigt. Während des Einsatzes in der Schlierenbachstraße musste die Feuerwehr erneut im Bereich Hochvogelstraße/Widdersteinstraße brennende Gegenstände ablöschen.

Keine Übergriffe gegen Einsatzkräfte

Gegen 2.15 Uhr warfen namentlich bekannte Täter laut Polizei in Biberach einen Böller in den Eingangsbereich eines Hauses. Durch die Detonation wurden die Klingelanlage, ein Kellerfenster und die Haustüre beschädigt. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Biberach getätigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5000 Euro.

Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdiensts im Kreis Biberach sprach von einer arbeitsreichen Nacht für die Helfer. 40 Einsätze hatte der Rettungsdienst zu bewältigen, 20 davon wurden durch einen Notarzt begleitet.

Außer dem Einsatz in der Schlierenbachstraße musste eine Person mit einer Augenverletzung durch einen Böller in die Augenklinik nach Ulm gebracht werden. „Im Vergleich zu früheren Jahren hatten wir diesmal keine Übergriffe oder verbale Entgleisungen gegenüber den Rettungskräften“, bilanziert Michael Mutschler.