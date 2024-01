Caritas bietet Kurse zur Sterbebegleitung an

Die Caritas Biberach-Saulgau bietet Kurse zur Sterbebegleitung an. Die Palliativpflegefachkräfte Siglinde von Bank und Christa Willburger-Roch, vermitteln in dem circa vierstündigen Kurs in Theorie und praktischer Anleitung Wissenswertes rund ums Thema Sterben.

„Der Abschied vom Leben ist der schwerste, den die Lebensreise für einen Menschen bereithält. Deshalb braucht es, wie auf allen schweren Wegen, Begleitung, Zuwendung, Mut und Wissen“, sagen sie.

Termine sind am Freitag, 2. Februar, und Mittwoch, 27. März, bei der Caritas Biberach, Waldseer Straße 24, sowie in Kooperation mit der ambulanten Hospizgruppe Ochsenhausen/Illertal am Mittwoch, 10. April, im Pfarrstadl in Berkheim und am Mitttwoch, 8. Mai, im Gemeindehaus Ochsenhausen. Beginn ist jeweils um 14 Uhr, Ende gegen 18.30 Uhr. Die Kursgebühr von 25 Euro ist vor Ort zu begleichen, ein Pausensnack und eine „Letzte Hilfe Broschüre“ sind in der Gebühr enthalten. Anmeldung per Mail an [email protected]. Fragen auch an [email protected].