Caritas bietet Alltagshilfen für Ältere

Mit der Veranstaltung „Ist der Herd noch an?“ will die Caritas Biberach-Saulgau älteren Menschen zeigen, wie sie weiterhin im Alltag selbständig bleiben können. Der Info-Vortrag findet im Caritas-Gebäude in Biberach im zweiten Stock am Montag, 25. September, statt. Start des Vortrags ist um 14.30 Uhr. Die Technikbotschafter erklären, welche Lösungen es für verschiedene Problemen gibt und stellen eine ganze Reihe einfacher Hilfsmittel dazu vor. So sollen Senioren ihren Alltag weiter meistern, auch wenn die Tasten am Telefon langsam verschwommener und die Treppenstufen zunehmend zur Stolperfalle werden. Die Anmeldung ist telefonisch unter 07351/8095 190 oder per Mail an [email protected] möglich.