Caritas Biberach–Saulgau bringt Mieter und Vermieter zusammen

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist auch in der Region angespannt. Einerseits haben viele Menschen Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Andererseits tun sich viele Vermieter bei der Suche nach geeigneten Mietern schwer. Die kirchliche Wohnrauminitiative „Türöffner“ der Caritas Biberach–Saulgau versucht, beide Seiten zusammenzubringen.

200 Anfragen von wohnungssuchenden Haushalten gingen allein im vergangenen Halbjahr bei der Caritas ein. Jacquelin Saal und Mirjam Prinz–Jäger, die das Projekt gemeinsam betreuen, müssen jedoch viele Menschen vertrösten. Denn es fehlt an Wohnraum. Dennoch ist es der Wohnrauminitiative in den vergangenen neun Monaten gelungen, zehn Wohnungen zu vermitteln. Zuletzt konnte eine vierköpfige Familie eine Wohnung in Bad Schussenried beziehen.

Vermieter können Wünsche äußern und dann auswählen

Saal und Prinz–Jäger setzen sich unverbindlich mit den potenziellen Vermietern in Verbindung und prüfen, ob die Wohnungen infrage kommen. Die Wohnungssuchenden sind fast ausschließlich Empfänger von Sozialleistungen mit entsprechend kleinem finanziellen Budget. „Wir mussten schon sehr oft Vermietern absagen, weil die Wohnungen zu teuer sind“, berichtet Prinz–Jäger. Andere möblierte Wohnungen seien wiederum so vollgestellt und sanierungsbedürftig, dass sie kaum bewohnbar seien, sagt Saal.

Kommt die angebotene Wohnung aber infrage, helfen die Caritas–Mitarbeiterinnen bei der Mietersuche. Die Vermieter können dann Wünsche äußern und Kriterien festlegen. „Manche möchten keine Haustiere, viele nur ukrainische Geflüchtete unterbringen und anderen ist es egal“, sagt Saal.

200 Bewerber in sechs Monaten

Anschließend suchen Saal und Prinz–Jäger passende Kandidaten. Dabei können sie aktuell aus 200 Bewerbern wählen. So viele Haushalte haben in den vergangenen sechs Monaten um Hilfe bei der Wohnungssuche gebeten. Nur für diesen Zeitraum bleiben die Profile aktiv. So soll sichergestellt werden, dass die Angaben aktuell sind und nicht zu viele Karteileichen entstehen. Eine erneute Anmeldung ist dann aber möglich.

Bei den Wohnungssuchenden reicht das Spektrum vom Alleinstehenden bis zur zehnköpfigen Familie. „Vergangenes Jahr hatten wir noch viele ukrainische Geflüchtete, aber das hat nachgelassen“, sagt Saal. Mittlerweile seien die Nationalitäten bunt gemischt. Besonders kompliziert sei die Situation für Alleinerziehende, aber auch kleine Wohnungen seien gefragt. „Zum Beispiel melden sich Verwitwete, die aus finanziellen Gründen nicht mehr in ihrem Haus wohnen können“, sagt Saal.

Kurzer Steckbrief der Bewerber

Haben Saal und Prinz–Jäger eine Auswahl getroffen, erhält der Vermieter eine Liste mit mehreren potenziellen Mietern. Neben Personenzahl, Alter und Nationalität enthält die Liste auch Angaben zur aktuellen Situation der Wohnungssuchenden. „Wir ermuntern die Leute, möglichst viel über sich zu schreiben“, sagt Prinz–Jäger. So können die Vermieter erfahren, dass eine Familie trotz intensiver Suche nach wie vor in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen muss. Aber auch Angaben über Beruf, Deutschkenntnisse oder Hobbys helfen den Vermietern, sich ein genaueres Bild zu machen.

Besonders gefragte Wohnorte sind derzeit Laupheim, Riedlingen, Bad Saulgau, Ochsenhausen und vor allem Biberach. Doch gerade in der Kreisstadt fündig zu werden, sei sehr unwahrscheinlich. „Wir empfehlen dann, einen größeren Radius zu wählen“, sagt Prinz–Jäger.

Caritas begleitet Mietverhältnis ein Jahr

Findet der Vermieter passende Kandidaten, wird eine Wohnungsbesichtigung vereinbart, bei der auch Saal oder Prinz–Jäger anwesend sind. „Dann kann der Vermieter natürlich weitere Fragen stellen, bevor er sich entscheidet“, sagt Saal. Verlangt der Vermieter weitere Informationen wie einen Schufa–Nachweis, helfen die Caritas–Mitarbeiterinnen den Wohnungssuchenden bei Bedarf bei der Beantragung.

Nach Abschluss des Mietvertrags dienen Saal und Prinz–Jäger ein Jahr als Ansprechpartner für beide Seiten. Der Mieter erhält in dieser Zeit zusätzlich Sozialbetreuung. Kommt es beispielsweise zu Unregelmäßigkeiten bei den Mietzahlungen, können die Caritas–Mitarbeiterinnen anhand einer Vollmacht Erkundigungen beim Jobcenter einholen. „Die Zusammenarbeit mit den Fallmanagern funktioniert sehr gut“, sagt Saal.

Kooperationsvertrag hält Pflichten fest

In einem ein Jahr gültigen Kooperationsvertrag mit der Caritas verpflichten sich die Wohnungssuchenden zudem, den Vermieter „unverzüglich über wesentliche Veränderungen“ der Lebenssituation zu informieren. Zudem müssen die Mieter „regelmäßige und bedarfsgerechte Besuche“ der Mitarbeiter der Wohnrauminitiative gestatten, die bei Beschwerden von der Hausgemeinschaft oder dem Vermieter auch unangekündigt erfolgen können.

Doch in erster Linie bemüht sich das Caritas–Team um das Gelingen des Mietverhältnisses. Deuten sich Probleme bei den Mietern an, ist beispielsweise eine Hilfe durch die Fachdienste der Caritas möglich. Eine intensivere Betreuung sollen zukünftig auch sogenannte Wohnraumlotsen ermöglichen. Das Projekt „Türöffner“ sucht zu diesem Zweck Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Garantieren kann aber auch die Wohnrauminitiative einen Erfolg nicht, wie Saal bekennt: „Man kann Glück mit und ohne die Caritas haben. Wir versuchen, die Wahrscheinlichkeit für ein glückliches Mietverhältnis zu erhöhen.“

Weitere Fragen zum Projekt „Türöffner“ beantworten Jacquelin Saal und Mirjam Prinz-Jäger unter Telefon 07351/8095-255 bzw. -130 oder per Mail an türö[email protected]