Die Baden–Württembergische Bank (BW–Bank) hat ihre Niederlassung in der Schadenhofstraße 9 (ehemaliges Oberamtsgebäude) vergangene Woche aufgeben. Dabei wurde auch der dort befindliche Geldautomat abgebaut.

Die BW–Bank ist in Biberach nach wie vor mit einem Vertriebsbüro für das Private Vermögensmanagement (PVM) vertreten, teilt die Bank mit, die seit 2005 Teil der Landesbank Baden–Württemberg ist. Das Büro ist Mitte Juli innerhalb Biberachs umgezogen — von der Schadenhofstraße 9 in die Bahnhofstraße 6. Seitdem bietet die BW–Bank dort wie bisher eine umfassende PVM–Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung an. A

m neuen Standort stehen allerdings keine SB–Geräte mehr zur Verfügung. BW–Bank–Kundinnen und -Kunden können aber an allen Geldautomaten der Sparkassen bundesweit kostenlos Bargeld abheben — so auch an denen der Kreissparkasse Biberach.