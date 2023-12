Busse im Biberacher Stadtverkehr fahren eingeschränkt

Im Biberacher Stadtlinienverkehr kommt es voraussichtlich bis Samstag 23. Dezember, zu Fahrtausfällen auf den Linien 3, 4 und 5, wie die Stadt mitteilt. Begründet wird dies von der Auftragnehmerin im Stadtlinienverkehr mit einem krankheitsbedingt akuten Fahrermangel. Auf den Linien 3, 4 und 5 wird ein gesicherter Stundentakt aufrechterhalten. Folgende Fahrten werden weiterhin gefahren:

Linie 3: Richtung Stadtfriedhof ab Lupinstraße mit Ankunft zur Minute `08 am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute `11 und in Richtung Weißhauptstraße ab Stadtfriedhof mit Ankunft zur Minute `38 am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute `41.

Linie 4: Richtung Gewerbegebiet Flugplatz ab Rindenmoos mit Ankunft zur Minute `24 am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute `26 und in Richtung Rindenmoos ab Gewerbegebiet Flugplatz mit Ankunft zur Minute `54 (sowie abweichend morgens 6.51 Uhr) am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute `56 (sowie abweichend morgens 6.52 Uhr).

Linie 5: Richtung Rißegg ab Mettenberg bzw. Ellmannsweiler mit Ankunft zur Minute `24 am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute `26. Ebenfalls werden die Fahrten ab ZOB/Bahnhof Richtung Rindenmoos mit großem Linienbus um 6.37, 11.56, 12.44, 14.56 und 15.56 Uhr gefahren. Dies gilt auch für die Fahrt um 8.30 Uhr ab Maselheim nach Biberach. Richtung Mettenberg - Ellmannsweiler ab Rißegg mit Ankunft zur Minute `55 am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute `56. Ebenfalls werden die Fahrten mit großem Linienbus ab Rindenmoos mit Ankunft am ZOB/Bahnhof um 7.11, 8.05, 8.45, 13.25 und 15.35 Uhr gefahren. Dies gilt auch für die Fahrt um 12.44 Uhr ab Berufsschulzentrum nach Ellmannsweiler.

Die Stadtbuslinien 1, 2 und 6 fahren weiterhin wie üblich im Halbstundentakt. Fahrgäste werden über die DING-App und QR-Code an der Haltestelle sowie über das Internet www.ding.eu zu ausfallenden Fahrten informiert. Auch über die dynamischen Fahrgastinformationsanzeiger am ZOB/Bahnhof wird informiert.

Weitere Informationen sind bei den Mitarbeitern der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 07351/30250150, per Mail an [email protected] unter www.swbc.de oder persönlich in der Freiburger Straße 6 in Biberach erhältlich.