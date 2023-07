Biberach

Bushaltestellen werden barrierefrei

Biberach / Lesedauer: 2 min

Die Bushaltestellen in der Waldseer Straße in Biberach werden in diesem Jahr barrierefrei umgebaut. Den Anfang machen die beiden Haltestellen auf Höhe des Erlenwegs,so ein Presseschreiben der Stadt Biberach.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 14:41 Von: sz