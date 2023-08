Busfahrplan geändert wegen Vollsperrung

Aufgrund einer Vollsperrung im Kreuzungsbereich Hindenburgstraße/Schulstraße/Sennhofgasse können ab Montag, 11. September, bis voraussichtlich Freitag, 1. Dezember, die Haltestellen Holzmarkt und Viehmarkt Steig 1 (auf Tiefgarage) nicht angefahren werden. Als zentrale Ersatzhaltestelle für Busse dient die Haltestelle Viehmarkt Steig 3 (auf Zeppelinring). Dort fahren die Linienbusse der Stadtwerke Biberach zu den Abfahrtszeiten der Haltestelle Viehmarkt Steig 1 ab. Das teilen die Stadtwerke mit.

Des Weiteren ändern sich an der Haltestelle Marktplatz die Abfahrtszeiten der Linien 2 und 4 in Richtung Rindenmoos. Die Abfahrt der Linie 2 erfolgt während der Baumaßnahme zwei Minuten früher zur Minute ´01 und ´31 (Richtung Birkenhard) sowie zur Minute ´06 und ´36 (Richtung Klinikum/Fünf Linden). Die Abfahrt der Linie 4 in Richtung Rindenmoos erfolgt während der Baumaßnahme eine Minute früher zur Minute ´18 und ´48. Die geänderten Abfahrtszeiten werden laut Mitteilung auch in der elektronischen Fahrplanauskunft der DING–App angezeigt.

Weitere Informationen gibt es bei den Mitarbeitern der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 07351/30250150, per Mail an [email protected] oder persönlich in der Freiburger Straße 6 in Biberach. Aktuelles über Nahverkehr, Bäder und Parkhäuser kann auf der Homepage unter www.swbc.de eingesehen werden.