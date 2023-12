Rund 400 Teilnehmende haben beim traditionellen Nikolausturnen der TG Biberach am Samstagnachmittag die Zuschauer in der Wilhelm-Leger-Halle unterhalten, amüsiert und phasenweise auch begeistert. Es war wie jedes Jahr, zumindest so wie vor den Corona-Jahren.

Dobler reißt Publikum mit

Die Wilhelm-Leger-Halle war fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele Eltern und Großeltern wollten wissen, was ihre Sprösslinge bei der TG Biberach im Verlauf des Jahres gelernt hatten. Und so war bei den meisten der 18 Vorführungen beim Nikolausturnen das Handy im Einsatz, um so manchen Augenblick auf dem Hallenboden festzuhalten.

„Ich bin begeistert, wie viele Menschen heute Nachmittag hier sind“, freute sich TG-Vorstandschef Hans-Peter Beer, der sich auch diesmal den Besuch auf den Tribünen nicht nehmen ließ. Die bunte Vielfalt in der Turnabteilung mit ihren fast 2000 Mitgliedern sei schon klasse, so Beer. Vor allem, dass auch zweijährige Kinder sich ebenso am Nikolausturnen beteiligen wie etwa ein Simon Dobler, der im Trampolinturnen auf dem Weg zur Weltklasse sei.

Dobler riss das Publikum mit kurzen Ausschnitten aus seinen Weltmeisterschaftsübungen fast von den Sitzen. Auf der anderen Seite half er auch ganz selbstverständlich beim Auf- und Abbau. „Das ist es, was die TG Biberach auch ausmacht“, erklärte Beer.

Beer zufrieden mit Gesamtentwicklung des Vereins

Insgesamt zeigt er sich sehr zufrieden mit der Gesamtentwicklung des Vereins. Man habe in diesem Jahr wieder die 6000er-Marke an Mitgliedern überschritten und sei nahe am Stand vor Corona. „Vor allem Kinder sind wieder eingetreten. Das freut mich sehr.“

Und diese Kinder nutzen das breite Angebot der TG Biberach beim Turnen. Die Wettkampfturner hatten sich dieses Jahr den Barren ausgesucht: Riesenfelgen, Übergreifen, Grätschen und perfekte Abgänge waren zu bestaunen. Die Turnerinnen zeigten ihre Klasse am Boden.

Choreografien immer anspruchsvoller

Neben dem eigentlichen Turnen und dem Trampolin zählen noch das Tanzen und die Rhythmische Sportgymnastik (RSG) zur Turnabteilung. Eigentlich keine klassischen Disziplinen des Turnens, aber sehr erfolgreich bei der TG Biberach. „Was hier in den vergangenen Jahren, insbesondere bei der RSG unter der Leitung von Lidiia Steinhilber entstanden ist, verdient große Anerkennung“, lobte Moderatorin Isabel Himmler, die diesmal auf ihren erkrankten Partner Manuel Schindler am Mikrofon verzichten musste. „Aus ausgelegten Flyern ist eine der erfolgreichsten Abteilungen des Vereins geworden. Meine Hochachtung.“

Aber auch bei den Tanzgruppen sei eine positive Entwicklung zu sehen. Die Choreografien werden immer anspruchsvoller, weil während der vier Minuten auf der Fläche Geschichten erzählt werden sollen. „Das ist jedesmal eine besondere Herausforderung, die wie wir aber gerne annehmen“, sagte Trainerin Silke Zeh.

Nikolaus erfreut die Kleinsten

Eröffnet wurde die Traditionsveranstaltung in diesem Jahr wieder von den Fahnenschwingern der TG, die etwa beim Tag der Gymnastik im Sommer noch gefehlt hatten. Und zum Schluss - nach gut zwei Stunden Programm - kam natürlich noch der Namensgeber in die Halle - worauf die Kleinsten schon voller Ungeduld gewartet hatten: Der Nikolaus verteilte an alle kleine Geschenke.