100 Radfahrer demonstrieren auf dem Biberacher Marktplatz

Zu einer Fahrraddemonstration anlässlich des bundesweiten Klimastreiks haben sich am Freitagabend rund 100 Menschen mit ihren Fahrrädern auf dem Biberacher Marktplatz versammelt, um ein Zeichen für den Verkehrswandel und den Klimaschutz zu setzen.

Sie fordern von Gesellschaft und Politik mehr Engagement für eine ökologischere und sozialere Mobilität und einen besseren öffentlichen Nahverkehr. Veranstaltet wurde die Demo vom BUND-Kreisverband in Zusammenarbeit mit Fridays For Future. In einem nächsten Schritt soll in Biberach unter dem Motto „Gemeinsam mobil in Stadt und Land“ eine Bürgerinitiative gegründet werden.

Demotour durch die Biberacher Innenstadt. (Foto: Tanja Bosch )

Eine, die gleich zu Beginn ans Mikrofon trat, war Elise Katzmaier, Mitglied der Biberacher Gruppe von Fridays For Future. Sie kritisierte den schlecht ausgebauten ÖPNV, vor allem im ländlichen Raum: „Es wird deutlich, dass es nicht reicht, an Menschen zu appellieren, ihr Auto bitte stehenzulassen, wenn gleichzeitig, die Straßenbahnen in der Stadt unzuverlässig und überfüllt sind und auf dem Land nur selten ein Bus fährt.“

Dafür ist Mut und die Bereitschaft, endlich etwas zu ändern, erforderlich. Alfons Jeggle

Allerdings benötige es für einen gut ausgebauten ÖPNV bessere Arbeitsbedingungen, mehr Personal und eine ausreichende Finanzierung. „Der ÖPNV ist enorm wichtig für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, deshalb muss die Kapazität bis 2030 verdoppelt werden“, forderte Elisa Katzmaier und erhielt dafür viel Applaus.

Wandel im allgemeinen Verkehrsverhalten

Alfons Jeggle, Vorsitzender des BUND-Kreisverbands Biberach, freute sich über die rege Teilnahme trotz des regnerischen Wetters: „Ihr seid alle leidenschaftlich Radler und ihr zeigt damit, dass der Klimaschutz euch am Herzen liegt.“

Er sei der Überzeugung, dass eine soziale und ökologische Verkehrswende vor allem den Menschen und auch der Wirtschaft zugutekomme und dies erfordere einen grundlegenden Wandel im allgemeinen Verkehrsverhalten. Deshalb soll in den kommenden Wochen auch eine Bürgerinitiative gegründet werden.

Mut und Bereitschaft gefordert

Unter dem Motto „Gemeinsam mobil in Stadt und Land“ sind interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, gemeinsam eine Initiative in Biberach zu gründen, die sich mit den Klimazielen, dem örtlichen ÖPNV und auch der Verkehrswende in der Region befasst. „Dafür ist Mut und die Bereitschaft, endlich etwas zu ändern, erforderlich“, sagte Alfons Jeggle. „Und dabei geht es auch um die gute Stube und unseren westlichen Marktplatz, der kann ruhig noch aufgehübscht werden.“

Bei den demonstrierenden Fahrradfahrern kam dieser Vorschlag gut an. Am Ende der Kundgebung fuhren die rund 100 Menschen noch gemeinsam durch die Biberacher Innenstadt. Diese Form der Demonstration sollte die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer gegenüber der aktuellen Dominanz des Automobils betonen. Sie soll außerdem ein Zeichen der Solidarität mit allen Menschen sein, die unter den Folgen des Klimawandels leiden.