Für seine Verdienste um die Palliativ- und Hospizversorgung im Landkreis Biberach ist Egon Lanz am Samstag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Bei einer Feierstunde im Martin-Luther-Gemeindehaus verlieh der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler die Auszeichnung am Samstag im Auftrag des Bundespräsidenten an den 82-jährigen früheren Chefarzt der Kreisklinik.

Egon Lanz stehe sinnbildlich für das Thema Hospiz- und Palliativversorgung in der Stadt und in der Region, würdigte Zeidler den Geehrten. Neben dem durchaus fordernden Berufsleben als Chefarzt habe sich Lanz in höchstem Maße weit über die Grenzen des Normalen hinaus engagiert. „Ich glaube, Sie haben dies getan aus einer Haltung heraus, die man als ärztliches Ethos im besten Sinne bezeichnen könnte“, so Zeidler, „getragen von einer umfassenden Sorge für das Wohl des Menschen bis zum Schluss, getragen von einer großen Menschenfreundlichkeit, einer immensen Fachlichkeit und getragen von dem Gefühl, mit den eigenen Begabungen Verantwortung für die Gesellschaft zu tragen.“

Bescheiden und zurückhaltend

Mit dieser Haltung sei es Egon Lanz gelungen, Mitstreiter zu finden und ein hocherfolgreicher Lobbyist für die Idee der Hospizversorgung zu werden. Bei alledem sei Egon Lanz immer ein beeindruckend bescheidender, zurückhaltender Mensch geblieben, dem es fern liege, sich selbst auch nur annähernd in den Mittelpunkt zu stellen, so der OB. „Mehr als einmal haben Sie, lieber Herr Lanz, betont, dass diese Ehrung eigentlich nicht Ihnen, sondern ganz vielen Protagonisten zustehe.“

Mezzosopranistin Cornelia Lanz, die Tochter des Geehrten, umrahmte die Feierstunde zusammen mit Anita Bender am Flügel. (Foto: Gerd Mägerle )

Eberhard Lehmann, Schatzmeister des Fördervereins Hospiz im Landkreis Biberach, blickte in seiner Laudatio auf Egon Lanz’ Verdienste zurück. Bereits 2003 habe dieser vor rund 250 Zuhörern den ersten Palliativ- und Hospiztag moderiert. 20 weitere folgten. Auf die Initiative von Lanz erfolgte 2006 die Gründung des Fördervereins Hospiz, dessen Vorsitzender, Herz und Motor er bis 2021 war. Rund 350.000 Euro an Spenden wurden in dieser Zeit akquiriert.

Vielfältig ehrenamtlich aktiv

Eng mit dem Verein ist auch die Einrichtung des Hospizes Haus Maria am Biberacher Kirchplatz verbunden, das nach einem langen, steinigen Weg im Dezember 2010 eingeweiht werden konnte. Lanz setzte sich außerdem für die Qualifikation der Mitarbeiter, der wohnlichen und medizinisch-technischen Ausstattung, genauso wie für die Fort- und Weiterbildung von Pflegekräften in Heimen sowie der Ehrenamtlichen in zahlreichen Hospizgruppen ein. Daneben war Egon Lanz auch Mitinitiator des Arbeitskreises „Vorsorge treffen“ und hielt Vorträge zu Patientenrechten, Vollmachten und Sterbebegleitung. „Sein Ziel, wieder mehr Sterben zu Hause zu ermöglichen, hat er definitiv erreicht“, so Lehmann.

Neben seiner Arbeit für die Palliativ- und Hospizversorgung engagierte sich Egon Lanz ehrenamtlich auch in der Gesellschaft für Heimatpflege, in der Wielandgesellschaft, in der Erzberger-Initiative, in der Bruno-Frey-Stiftung, dem Förderverein der Freunde der Volkshochschule, im Lions-Club Biberach sowie als Kreisrat. „Professor Lanz hat bewiesen, dass auch und gerade im Ehrenamt weit in die Gesellschaft hineinreichende positive Veränderungen möglich sind“, schloss Lehmann.

Viel zu große Ehre

„Sie haben mich viel zu sehr gelobt“, meinte Egon Lanz nach der Verleihung in seiner Dankesrede. Er empfinde das Ganze als viel zu große Ehre für sich. Es sei für ihn eine Selbstverständlichkeit gewesen, neben dem Beruf und im Ruhestand eine erfüllende Aufgabe zu übernehmen. „Eine lebendige Gesellschaft braucht und verdient ehrenamtliche Hilfe“, sagte Lanz. Er nehme die Ehre stellvertretend für viele Mitarbeiter in der Hospiz- und Palliativbewegung entgegen.

Der Geehrte warf einen Blick zurück auf die Entwicklung der Palliativmedizin und die Hospizbewegung weltweit und in Deutschland. Die Selbstbestimmung des Patienten sei in den vergangenen Jahrzehnten in den Vordergrund gerückt. „Ich bin glücklich, dass ich einen Beitrag zur Hospiz- und Palliativentwicklung in unserem Landkreis leisten durfte“, sagte Lanz.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Egon Lanz’ Tochter, der bekannten Mezzosopranistin Cornelia Lanz, sowie Anita Bender am Flügel. Am Ende sangen Cornelia Lanz und ihr Bruder Tobias gemeinsam „My Way“.